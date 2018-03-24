Тефлон, пластик, алюминий: чем опасна кухонная посуда

Мы постоянно рассказываем про разные продукты — способы их приготовления, влияние на здоровье. Но значение имеет не только «что» и «как», но и «в чем» готовить и хранить. Тефлон, пластик, алюминий, сталь — из чего сделана наша посуда и какие вещества она добавляет к тому, что мы едим?
Ученые из Университета штата Орегон провели опыт с новыми стальными сотейниками и получили тревожный результат: за щесть часов кипячения томатного соуса концентрация хрома в еде повысилась в семь раз, а никеля — в 26. Правда, с каждым использованием выделение металлов все сокращалось и сокращалось, и к десятой варке стали обнаруживаться уже буквально следы металлов. Но специалисты не зря дают советуют готовить новую посуду к использованию.
Александр Терентьев, химик: «Лучше всего, конечно, свежую купленную кастрюлю прокипятить один-два раза и после этого использовать».
Антипригарная посуда — и тефлоновая, и керамическая — скрывает другую опасность. Тефлоновое покрытие, как правило, дольше сохраняет свои антипригарные свойства, чем керамическое — оно легко трескается от перепадов температур. В начале использования показатели и там, и там хорошие, но уже через год характеристики ухудшаются, и у керамической посуды это происходит быстрее. Сами производители рекомендуют менять сковородки в среднем раз в один-два года (в зависимости от типа и интенсивности использования). Иначе может пострадать ваша фигура.
Опасной может быть и стеклянная посуда — иногда она взрывается. По словам экспертов, дело чаще всего в заводском браке — либо неправильное закаливание создает лишнее напряжение внутри, либо в материале остается микроскопический шарик воздуха.
В так называемой «натуральной» посуде опасность могут представлять сколы. Они способны расползаться, и в еду попадут нежелательные частички. Кроме того, не все производители хорошо контролируют состав глины, и она может стать источником тяжелых металлов. К тому же в краске, которой наносят ободки и узоры, часто слишком много свинца и кадмия. Эти металлы накапливаются в организме, что особенно опасно для детей.
К изысканному хрусталю тоже высказывают претензии. Он делается путем добавления в стекло оксида свинца, который изменяет преломление света. Если вино или уксус надолго оставлять в хрустале, то в жидкость выделяется свинец. Впрочем, другие жидкости практически не вызывают миграции металла.
Отдельного расследования заслуживает алюминий. Его атомы попадают в воду и молоко при кипячении. Особенно активно этот процесс идет в кислой среде — например, при варке ягод или яблок, где много органических кислот. Они вступают в реакцию с алюминием и в виде солей поступают в наш организм. Однако при соединении с желудочным соком снова происходит реакция, которая решает все проблемы.
Подробнее о том, стоит ли выбрасывать пищевые контейнеры и бояться полимерных бутылок, с каким вкусом в Башкирии сделали съедобную ложку для борща и что показал анализ чистоты посуды в московских кафе — в видеосюжете программы «Еда живая и мертвая».
Александр Терентьев, химик: «Лучше всего, конечно, свежую купленную кастрюлю прокипятить один-два раза и после этого использовать».
Антипригарная посуда — и тефлоновая, и керамическая — скрывает другую опасность. Тефлоновое покрытие, как правило, дольше сохраняет свои антипригарные свойства, чем керамическое — оно легко трескается от перепадов температур. В начале использования показатели и там, и там хорошие, но уже через год характеристики ухудшаются, и у керамической посуды это происходит быстрее. Сами производители рекомендуют менять сковородки в среднем раз в один-два года (в зависимости от типа и интенсивности использования). Иначе может пострадать ваша фигура.
Опасной может быть и стеклянная посуда — иногда она взрывается. По словам экспертов, дело чаще всего в заводском браке — либо неправильное закаливание создает лишнее напряжение внутри, либо в материале остается микроскопический шарик воздуха.
В так называемой «натуральной» посуде опасность могут представлять сколы. Они способны расползаться, и в еду попадут нежелательные частички. Кроме того, не все производители хорошо контролируют состав глины, и она может стать источником тяжелых металлов. К тому же в краске, которой наносят ободки и узоры, часто слишком много свинца и кадмия. Эти металлы накапливаются в организме, что особенно опасно для детей.
К изысканному хрусталю тоже высказывают претензии. Он делается путем добавления в стекло оксида свинца, который изменяет преломление света. Если вино или уксус надолго оставлять в хрустале, то в жидкость выделяется свинец. Впрочем, другие жидкости практически не вызывают миграции металла.
Отдельного расследования заслуживает алюминий. Его атомы попадают в воду и молоко при кипячении. Особенно активно этот процесс идет в кислой среде — например, при варке ягод или яблок, где много органических кислот. Они вступают в реакцию с алюминием и в виде солей поступают в наш организм. Однако при соединении с желудочным соком снова происходит реакция, которая решает все проблемы.
Подробнее о том, стоит ли выбрасывать пищевые контейнеры и бояться полимерных бутылок, с каким вкусом в Башкирии сделали съедобную ложку для борща и что показал анализ чистоты посуды в московских кафе — в видеосюжете программы «Еда живая и мертвая».
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