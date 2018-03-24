В Москве три станции фиолетовой ветки метро закрылись до 30 марта

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект»
Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена не будут принимать пассажиров с 24 по 30 марта из-за строительства Кожуховской ветки.
В Московском метрополитене напомнили о том, что с этого дня на неделю закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В 24 по 30 марта включительно поезда по этой ветке будут курсировать от станции «Планерная» до станции «„Выхино“ и обратно.
Ограничения введены из-за строительства Кожуховской линии. Также с 24 до 30 марта пригородные электропоезда будут проезжать железнодорожную станцию Выхино без остановки».
На время закрытия станций будут запущены компенсационные автобусы, на которых пассажиры смогут доехать до нужной станции метро: «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников».
Ограничения в схеме дорожного движения будут введены и для автомобилистов. Это сделано для того, чтобы автобусы могли оперативно курсировать между станциями метро по временно выделенным линиям для движения общественного транспорта.
В обычном режиме метрополитен возобновит работу в 05:30 в субботу, 31 марта, напоминает РИА Новости.
Ограничения введены из-за строительства Кожуховской линии. Также с 24 до 30 марта пригородные электропоезда будут проезжать железнодорожную станцию Выхино без остановки».
На время закрытия станций будут запущены компенсационные автобусы, на которых пассажиры смогут доехать до нужной станции метро: «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников».
Ограничения в схеме дорожного движения будут введены и для автомобилистов. Это сделано для того, чтобы автобусы могли оперативно курсировать между станциями метро по временно выделенным линиям для движения общественного транспорта.
В обычном режиме метрополитен возобновит работу в 05:30 в субботу, 31 марта, напоминает РИА Новости.
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