Участок фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю

Три станции
Таганско-Краснопресненской линии московского метро закроют с 24 по 30 марта для строительства Кожуховской ветки.
Как говорится в сообщении Московского метрополитена, «с 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“».
Из сообщения Московского метрополитена: «В этот период поезда будут курсировать от станции „Планерная“ до станции „Выхино“ и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра».
На этот период Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников».
Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам: КМ1 (метро «Выхино» — метро «Жулебино» с остановкой у станции «Лермонтовский проспект») и КМ2 (метро «Кузьминки» — метро «Котельники» с остановкой у станции «Жулебино»). Интервал движения составит менее 1 минуты.
Из сообщения Московского метрополитена: «Схема организации дорожного движения в районе закрытых станций будет изменена для максимально быстрого проезда наземного транспорта. Ограничения для автомобилистов будут введены за день до закрытия — в пятницу, 23 марта, и продолжат действовать до 31 марта включительно. Для разгрузки станции метро „Выхино“ 24–30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию Выхино без остановки».
Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Нижегородская» до станции «Некрасовка» через семь районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Новая линия существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро. Планируется, что линия откроется для пассажиров в текущем году.
Из сообщения Московского метрополитена: «В этот период поезда будут курсировать от станции „Планерная“ до станции „Выхино“ и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра».
На этот период Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников».
Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам: КМ1 (метро «Выхино» — метро «Жулебино» с остановкой у станции «Лермонтовский проспект») и КМ2 (метро «Кузьминки» — метро «Котельники» с остановкой у станции «Жулебино»). Интервал движения составит менее 1 минуты.
Из сообщения Московского метрополитена: «Схема организации дорожного движения в районе закрытых станций будет изменена для максимально быстрого проезда наземного транспорта. Ограничения для автомобилистов будут введены за день до закрытия — в пятницу, 23 марта, и продолжат действовать до 31 марта включительно. Для разгрузки станции метро „Выхино“ 24–30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию Выхино без остановки».
Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Нижегородская» до станции «Некрасовка» через семь районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Новая линия существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро. Планируется, что линия откроется для пассажиров в текущем году.
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