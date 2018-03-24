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    Экипаж корабля «Союз МС-08» перешел на борт МКС. Байконур, МКС, Роскосмос, запуски ракет, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкипаж корабля «Союз МС-08» перешел на борт МКС

    Экипаж корабля «Союз МС-08» перешел на борт МКС

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    • Фото: Роскосмос / vk.com
    Экипаж корабля «Союз <nobr>МС-08»</nobr> перешел на борт МКС

    Экипаж корабля «Союз МС-08» перешел на борт МКС

    Экипаж корабля «Союз <nobr>МС-08»</nobr> перешел на борт МКС
    • Фото: Роскосмос / vk.com

      • На Международную космическую станцию прибыл новый экипаж, стартовавший с Байконура 21 марта.

      Сообщение Центра управления полетами: «Переходные люки открыты, экипаж „Союза“ перешел на борт МКС».

      Транспортный корабль «Союз МС-08» доставил на МКС космонавта Роскосмоса Олега Артемьев и двух астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. На борту Международной космической станции их встретили российский космонавт Антон Шкаплеров, а также астронавты Скотт Тингл (США) и Норисигэ Канаи (Япония).

      смотретьКосмический корабль «Союз МС-08» взял курс на МКС
      Космический корабль «Союз МС-08» взял курс на МКС
      Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным кораблем «Союз МС-08» стартовала с Байконура 21 марта. Корабль отправился к станции по традиционной двухсуточной схеме.

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