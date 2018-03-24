Экипаж корабля «Союз МС-08» перешел на борт МКС

На Международную космическую станцию прибыл новый экипаж, стартовавший с Байконура 21 марта.
Сообщение Центра управления полетами: «Переходные люки открыты, экипаж „Союза“ перешел на борт МКС».
Транспортный корабль «Союз МС-08» доставил на МКС космонавта Роскосмоса Олега Артемьев и двух астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. На борту Международной космической станции их встретили российский космонавт Антон Шкаплеров, а также астронавты Скотт Тингл (США) и Норисигэ Канаи (Япония).
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным кораблем «Союз МС-08» стартовала с Байконура 21 марта. Корабль отправился к станции по традиционной двухсуточной схеме.
Транспортный корабль «Союз МС-08» доставил на МКС космонавта Роскосмоса Олега Артемьев и двух астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. На борту Международной космической станции их встретили российский космонавт Антон Шкаплеров, а также астронавты Скотт Тингл (США) и Норисигэ Канаи (Япония).
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным кораблем «Союз МС-08» стартовала с Байконура 21 марта. Корабль отправился к станции по традиционной двухсуточной схеме.
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