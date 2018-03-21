«Союз» с новым экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз- ФГ» стартовала с Байконура с транспортным кораблем «Союз МС-08» .

Состоялся запуск пилотируемого корабля «Союз» с тремя членами экипажа — космонавтом «Роскосмоса» Олегом Артемьевым, астронавтами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом. Новая экспедиция отравилась к Международной космической станции с космодрома Байконур.



Старт состоялся, как и планировалось, в 20:44 мск. Расчетное отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя и выведение на заданную орбиту — 20:53 мск. Полет «Союза» к МКС продлится двое суток. Стыковка к российскому сегменту МКС запланирована на 23 марта.



На Международной космической станции новых членов экипажа готовятся встречать российский космонавт Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.