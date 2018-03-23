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    Определен преемник Табакова в МХТ имени Чехова

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    Определен преемник Табакова в МХТ имени Чехова

    Определен преемник Табакова в МХТ имени Чехова

    Определен преемник Табакова в МХТ имени Чехова

    Режиссер Сергей Женовач станет новым художественным руководителем МХТ имени Чехова.

    Об этом сегодня объявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

    Он подчеркнул, что решение уже принято, сегодня же будет подписан соответствующий приказ. На работу Женовач выйдет 23 апреля.

    Между тем в самом театре рассказали, что завтра, 24 марта, состоится экстренный сбор труппы. Актеры намерены заявить о своей позиции по поводу предлагаемой Минкультом кандидатуры и обсудить вопросы, связанные с будущем театра, передает ТАСС.

    Отметим, что МХТ имени Чехова с 2000 года возглавлял Олег Табаков. 12 марта артист и режиссер скончался после тяжелой продолжительной болезни.

    Сергей Женовач является основателем театра «Студия театрального искусства». Также был режиссером в театре «Человек», Театре на Малой Бронной, ставил спектакли в Малом театре. Женовач является лауреатом премии «Золотая Маска» и Государственной премии РФ (2004 год), заслуженный деятель искусств РФ.

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