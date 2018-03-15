Москва простится с Олегом Табаковым

В Москве сегодня простятся с Олегом Табаковым.
Гражданская панихида начнется в полдень в Московском художественном театре имени Чехова. На этой сцене 35 лет назад он впервые сыграл одну из главных своих ролей — Сальери в спектакле «Амадей». А в 2000 году Олег Табаков возглавил театр.
С утра двери МХТ открыты для всех, кто захочет проститься с любимым артистом и педагогом. Отпевание Олега Табакова по желанию его семьи будет закрытым, поэтому место и время не разглашаются. Сегодня же артиста похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.
С утра двери МХТ открыты для всех, кто захочет проститься с любимым артистом и педагогом. Отпевание Олега Табакова по желанию его семьи будет закрытым, поэтому место и время не разглашаются. Сегодня же артиста похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.
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