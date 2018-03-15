Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
    •  
    Москва простится с Олегом Табаковым. знаменитости, кино, похороны, смерть, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосква простится с Олегом Табаковым

    Москва простится с Олегом Табаковым

    комментировать
    Москва простится с Олегом Табаковым

    Москва простится с Олегом Табаковым

    Москва простится с Олегом Табаковым

      В Москве сегодня простятся с Олегом Табаковым.

      Гражданская панихида начнется в полдень в Московском художественном театре имени Чехова. На этой сцене 35 лет назад он впервые сыграл одну из главных своих ролей — Сальери в спектакле «Амадей». А в 2000 году Олег Табаков возглавил театр.

      С утра двери МХТ открыты для всех, кто захочет проститься с любимым артистом и педагогом. Отпевание Олега Табакова по желанию его семьи будет закрытым, поэтому место и время не разглашаются. Сегодня же артиста похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.


      Новости по теме

      Умер Олег Табаков

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru