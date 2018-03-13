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    Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным

    Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным

    Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • Народного артиста СССР Олега Табакова похоронят рядом с патриархами театра и кино Владимиром Зельдиным и Леонидом Броневым, а также известным художником Ильей Глазуновым.

    Об этом «Интерфаксу» сообщили власти столицы.

    Мэрия Москвы: «На Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с местом, где будет упокоен О. Табаков, находятся могилы народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также народного художника СССР Ильи Глазунова».

    Олег Табаков умер в Москве в понедельник. В последние месяцы артист был серьезно болен. Ему было 82 года.

    смотретьДва московских театра погрузились в траур после кончины Табакова
    Два московских театра погрузились в траур после кончины Табакова
    Церемония прощания с Олегом Табаковым пройдет
    15 марта в МХТ имени Чехова, после чего состоятся похороны. В Московском художественном театре и «Табакерке», которыми руководил Табаков, отменены все спектакли и объявлен трехдневный траур. В Камергерский переулок и на улицу Чаплыгина весь день несут цветы поклонники, студенты, коллеги и друзья.

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