Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным

Народного артиста СССР Олега Табакова похоронят рядом с патриархами театра и кино Владимиром Зельдиным и Леонидом Броневым, а также известным художником Ильей Глазуновым.
Об этом «Интерфаксу» сообщили власти столицы.
Мэрия Москвы: «На Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с местом, где будет упокоен О. Табаков, находятся могилы народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также народного художника СССР Ильи Глазунова».
Олег Табаков умер в Москве в понедельник. В последние месяцы артист был серьезно болен. Ему было 82 года.
Церемония прощания с Олегом Табаковым пройдет
15 марта в МХТ имени Чехова, после чего состоятся похороны. В Московском художественном театре и «Табакерке», которыми руководил Табаков, отменены все спектакли и объявлен трехдневный траур. В Камергерский переулок и на улицу Чаплыгина весь день несут цветы поклонники, студенты, коллеги и друзья.
Мэрия Москвы: «На Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с местом, где будет упокоен О. Табаков, находятся могилы народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также народного художника СССР Ильи Глазунова».
Олег Табаков умер в Москве в понедельник. В последние месяцы артист был серьезно болен. Ему было 82 года.
Церемония прощания с Олегом Табаковым пройдет
15 марта в МХТ имени Чехова, после чего состоятся похороны. В Московском художественном театре и «Табакерке», которыми руководил Табаков, отменены все спектакли и объявлен трехдневный траур. В Камергерский переулок и на улицу Чаплыгина весь день несут цветы поклонники, студенты, коллеги и друзья.
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