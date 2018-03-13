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    Два московских театра погрузились в траур после кончины Табакова. артисты, знаменитости, кино, смерть, Собянин Сергей, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДва московских театра погрузились в траур после кончины Табакова

    Два московских театра погрузились в траур после кончины Табакова

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    Два московских театра погрузились в траур после кончины Табакова

    Два московских театра погрузились в траур после кончины Табакова

    Два московских театра погрузились в траур после кончины Табакова

      Три дня в Москве не будут работать два театра. В Московском художественном и в «Табакерке», которыми руководил Олег Табаков, отменены все спектакли и объявлен траур.

      В МХТ 15 марта пройдет церемония прощания с народным артистом, после чего Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище. Такое распоряжение сегодня подписал мэр Москвы. В Камергерский переулок и на улицу Чаплыгина сегодня приносят цветы поклонники, студенты, коллеги и друзья.

      Игорь Золотовицкий, заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова: «Московский художественный театр скорбит об уходе Олега Павловича. Все театральное сообщество России, конечно же, сейчас находится в таком, да, что там говорить, конечно, мы все в трауре».

      Игорь Верник, народный артист РФ МХТ имени А. П. Чехова: «Жизнь театра не может останавливаться, несмотря ни на что. Но сегодня, когда его не стало, жизнь этого театра на какое-то время остановилась».

      Олег Табаков умер в Москве в понедельник. Последние месяцы артист был серьезно болен. Ему было 82 года.

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