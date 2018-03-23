Избившие мальчика-инвалида подростки боятся выходить из дома

Подросткам, принимавшим участие в избиении
13-летнего мальчика-инвалида в Покрове Владимирской области, поступают угрозы в Интернете.
Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Ирина Минина, СУ СК РФ по Владимирской области: «Сегодня это [появившиеся в Интернете угрозы] обсуждалось, и на допросах родители участники конфликтов обеспокоены [поступающими угрозами]. Есть моменты, связанные с обеспечением безопасности самих участников конфликта».
О том, что агрессивные подростки теперь сами оказались в опасности, говорит и местный детский омбудсмен.
Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области: «До принятия процессуального решения родители не выпускают детей из дома, чтобы они никуда не выходили, по возможности не показывались в городе, потому что они сами своим поведением вызвали к себе такую агрессию со стороны общества».
Мальчик-инвалид, который обучался в школе по индивидуальной программе, был жестоко избит вечером 20 марта. Видеозапись расправы была опубликована в Сети. На следующее утро подросток оказался в больнице, где у него диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы и ушибы. Также у него сломаны нос и рука.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (наказывается сроком до пяти лет). В местном управлении СК уточнили, что всего в избиении принимали участие более десяти человек, однако наиболее активную роль сыграли четверо подростков 13–15 лет и 18-летний парень. Этих подростков и их родителей уже допросили. Допрос избитого мальчика отложен по рекомендации врачей.
Ирина Минина, СУ СК РФ по Владимирской области: «Сегодня это [появившиеся в Интернете угрозы] обсуждалось, и на допросах родители участники конфликтов обеспокоены [поступающими угрозами]. Есть моменты, связанные с обеспечением безопасности самих участников конфликта».
О том, что агрессивные подростки теперь сами оказались в опасности, говорит и местный детский омбудсмен.
Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области: «До принятия процессуального решения родители не выпускают детей из дома, чтобы они никуда не выходили, по возможности не показывались в городе, потому что они сами своим поведением вызвали к себе такую агрессию со стороны общества».
Мальчик-инвалид, который обучался в школе по индивидуальной программе, был жестоко избит вечером 20 марта. Видеозапись расправы была опубликована в Сети. На следующее утро подросток оказался в больнице, где у него диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы и ушибы. Также у него сломаны нос и рука.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (наказывается сроком до пяти лет). В местном управлении СК уточнили, что всего в избиении принимали участие более десяти человек, однако наиболее активную роль сыграли четверо подростков 13–15 лет и 18-летний парень. Этих подростков и их родителей уже допросили. Допрос избитого мальчика отложен по рекомендации врачей.
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