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    Избившие мальчика-инвалида подростки боятся выходить из дома

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    • Фото: vk.com
    Избившие <nobr>мальчика-инвалида</nobr> подростки боятся выходить из дома

    Избившие мальчика-инвалида подростки боятся выходить из дома

    Избившие <nobr>мальчика-инвалида</nobr> подростки боятся выходить из дома
  • Фото: vk.com

    • Подросткам, принимавшим участие в избиении 13-летнего мальчика-инвалида в Покрове Владимирской области, поступают угрозы в Интернете.

    Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

    Ирина Минина, СУ СК РФ по Владимирской области: «Сегодня это [появившиеся в Интернете угрозы] обсуждалось, и на допросах родители участники конфликтов обеспокоены [поступающими угрозами]. Есть моменты, связанные с обеспечением безопасности самих участников конфликта».

    О том, что агрессивные подростки теперь сами оказались в опасности, говорит и местный детский омбудсмен.

    Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области: «До принятия процессуального решения родители не выпускают детей из дома, чтобы они никуда не выходили, по возможности не показывались в городе, потому что они сами своим поведением вызвали к себе такую агрессию со стороны общества».

    смотреть«Сорвались, как собаки»: зачинщица конфликта рассказала об избиении подростка в Покрове
    «Сорвались, как собаки»: зачинщица конфликта рассказала об избиении подростка в Покрове
    Мальчик-инвалид, который обучался в школе по индивидуальной программе, был жестоко избит вечером 20 марта. Видеозапись расправы была опубликована в Сети. На следующее утро подросток оказался в больнице, где у него диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы и ушибы. Также у него сломаны нос и рука.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (наказывается сроком до пяти лет). В местном управлении СК уточнили, что всего в избиении принимали участие более десяти человек, однако наиболее активную роль сыграли четверо подростков 13–15 лет и 18-летний парень. Этих подростков и их родителей уже допросили. Допрос избитого мальчика отложен по рекомендации врачей.

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