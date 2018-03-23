«Сорвались, как собаки»: зачинщица конфликта рассказала об избиении подростка в Покрове

Матери 13-летнего подростка, которого избили в Покрове, разрешили навестить сына в больнице. Мальчик пока с трудом может говорить.

Определить, кто зашел в его палату, подросток сейчас может разве что по голосу: с больничной постели он пока не встает. И только пару часов назад попытался заговорить.



Сейчас родные прислушиваются к каждому его слову. Если бы не видео, выложенное в Сеть, они бы до сих пор не узнали, что произошло с Кириллом. Видеозапись сделали сами нападавшие. Видимо, хотели похвастаться перед сверстниками. При этом мать семиклассника узнала каждого на записи: они учатся с Кириллом в одной школе.



Евгения Азарова, мать мальчика: «У него просто нервное расстройство, у него инвалидность уже три года. Он не пришел, его увидели с балкона, как он практически ползет, подполз к дому, выбежали родственники, подняли».



Следователям передали запись телефонного разговора, которая многое объясняет. По словам сыщиков, девочка (автор шокирующего видео) рассказывает по телефону, что сама принимала активное участие в нападении на школьника-инвалида: хотела якобы отомстить за то, что он у всех на глазах оказывал ей знаки внимания.



Из записи телефонного разговора: «Я начала бить его ногами по лицу, пацаны стояли, они не стали в это вмешиваться. Они его так не били, как это делала я. Был вообще капец. У него все лицо было залито кровью. Я не могу остановиться: ты клеился ко мне, а сейчас ведешь себя, как телка, ты унизил мою честь, мое достоинство перед всеми, сейчас ты за это получаешь. И просто пацаны, как собаки, на него сорвались, когда это услышали».



Восьмиклассница, которую пользователи соцсетей называют зачинщицей, в школе своего рода «мисс популярность». Она активно заполняет свои странички в социальных сетях селфи с умилительными нарисованными ушками, под которыми собирает восторженные лайки. После случившегося ее родители почти никому не открывают дверь в квартиру, потому как подъезд, где живет 14-летняя девочка, уже атаковали так называемые хейтеры.



Школьница назвала имена всех, кто причастен к избиению. Жизни пострадавшего семиклассника, по словам врачей, уже ничто не угрожает . Он, конечно, еще не встает с больничной постели, да и толком не пришел в себя, но обследования показали, что внутренние органы серьезно не пострадали.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.