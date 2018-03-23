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    Спасатели ответили на жалобы петербургских рыбаков. МЧС, Санкт-Петербург, Финский залив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели ответили на жалобы петербургских рыбаков

    Спасатели ответили на жалобы петербургских рыбаков

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    Спасатели ответили на жалобы петербургских рыбаков

    Спасатели ответили на жалобы петербургских рыбаков

      Начальник петербургской инспекции по маломерным судам ответил рыбаку, который пожаловался на то, что большие суда, выходящие из Морского порта, не сбавляя скорости, мешают рыбалке.

      8 марта сильная волна так раскрошила лед, так что ловцы-любители еле ноги унесли. Некоторые оказались в ловушке, вызволять их прибыли десятки спасателей. Специалист объяснил, что требования рыбаков не мешать им рыбачить в зоне фарватера не выполнимы. Если судно замедлит скорость в форватере, то неминуемо сядет на мель.

      Спасатели напомнили о том, что выход на лед Финского залива, а также рек и каналов строго запрещен. На следующей неделе сотрудники МЧС будут патрулировать акваторию вместе с полицией. Тех, кто послушно покинет скользкую дорожку, обещают отпускать без штрафов, а тем, кто продолжит подвергать свою жизнь риску, грозит административное взыскание от тысячи рублей до двух.

      Также участились случаи выхода на лед на снегоходах. Есть уже один погибший. Двух провалившихся в воду у Маяка Толбухина удалось спасти только благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС. В качестве транспортного средства на льду инспекторы сейчас приветствуют только технику на воздушной подушке.

      Толщина льда сейчас всего 23 сантиметра, весна неизбежна, в очередной раз предупреждают специалисты. Уже сегодня на службу выходит ледокол, который помимо «Невской заставы» начнет готовить фарватер для судоходства. Навигацию планируют открыть 15–20 апреля.

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