Спасатели ответили на жалобы петербургских рыбаков

Начальник петербургской инспекции по маломерным судам ответил рыбаку, который пожаловался на то, что большие суда, выходящие из Морского порта, не сбавляя скорости, мешают рыбалке.

8 марта сильная волна так раскрошила лед, так что ловцы-любители еле ноги унесли. Некоторые оказались в ловушке, вызволять их прибыли десятки спасателей. Специалист объяснил, что требования рыбаков не мешать им рыбачить в зоне фарватера не выполнимы. Если судно замедлит скорость в форватере, то неминуемо сядет на мель.



Спасатели напомнили о том, что выход на лед Финского залива, а также рек и каналов строго запрещен. На следующей неделе сотрудники МЧС будут патрулировать акваторию вместе с полицией. Тех, кто послушно покинет скользкую дорожку, обещают отпускать без штрафов, а тем, кто продолжит подвергать свою жизнь риску, грозит административное взыскание от тысячи рублей до двух.



Также участились случаи выхода на лед на снегоходах. Есть уже один погибший. Двух провалившихся в воду у Маяка Толбухина удалось спасти только благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС. В качестве транспортного средства на льду инспекторы сейчас приветствуют только технику на воздушной подушке.



Толщина льда сейчас всего 23 сантиметра, весна неизбежна, в очередной раз предупреждают специалисты. Уже сегодня на службу выходит ледокол, который помимо «Невской заставы» начнет готовить фарватер для судоходства. Навигацию планируют открыть 15–20 апреля.