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    Спасатели прогоняют с Невы гуляющих по льду петербуржцев. МЧС, Нева, Санкт-Петербург, лед, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели прогоняют с Невы гуляющих по льду петербуржцев

    Спасатели прогоняют с Невы гуляющих по льду петербуржцев

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    Спасатели прогоняют с Невы гуляющих по льду петербуржцев

    Спасатели прогоняют с Невы гуляющих по льду петербуржцев

    Спасатели прогоняют с Невы гуляющих по льду петербуржцев

      МЧС Петербурга перешло на особый режим несения службы. Желающих прогуляться по тонкому весеннему льду стало слишком много.

      В этом сезоне особенно много людей у стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и Дворцового моста. Там сейчас постоянно дежурят спасатели.

      В МЧС терпеливо призывают граждан воздержаться от прогулок по опасному льду. Убедить удается далеко не всех. Три человека ушли под лед за последние несколько дней. Всех спасли. Без жертв обошлось и на Финском заливе, где 8 марта спасали рыбаков. Поднявшаяся волна буквально раскрошила лед под ногами.

      Сегодня желающих испытать судьбу значительно меньше. Видимо, потому что первый рабочий день после длинных праздничных выходных. К тому же людей уже пугают проталины у спусков к Неве и тающий лед.

      Между тем на улице уже несколько дней плюсовая температура и спасатели говорят, что на невский лед выходить просто опасно. Снег сейчас рыхлый, а человеческие следы будто впадают внутрь. Но самое главное, уверяют специалисты, что вода начала подниматься. Недалеко от Благовещенского моста начался размыв.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Зыкова.

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