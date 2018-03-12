Спасатели прогоняют с Невы гуляющих по льду петербуржцев

МЧС Петербурга перешло на особый режим несения службы. Желающих прогуляться по тонкому весеннему льду стало слишком много.

В этом сезоне особенно много людей у стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и Дворцового моста. Там сейчас постоянно дежурят спасатели.



В МЧС терпеливо призывают граждан воздержаться от прогулок по опасному льду. Убедить удается далеко не всех. Три человека ушли под лед за последние несколько дней. Всех спасли. Без жертв обошлось и на Финском заливе, где 8 марта спасали рыбаков. Поднявшаяся волна буквально раскрошила лед под ногами.



Сегодня желающих испытать судьбу значительно меньше. Видимо, потому что первый рабочий день после длинных праздничных выходных. К тому же людей уже пугают проталины у спусков к Неве и тающий лед.



Между тем на улице уже несколько дней плюсовая температура и спасатели говорят, что на невский лед выходить просто опасно. Снег сейчас рыхлый, а человеческие следы будто впадают внутрь. Но самое главное, уверяют специалисты, что вода начала подниматься. Недалеко от Благовещенского моста начался размыв.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Зыкова.