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    В Петербурге приговорили подрывников с Кантемировской улицы. Санкт-Петербург, взрывы, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге приговорили подрывников с Кантемировской улицы

    В Петербурге приговорили подрывников с Кантемировской улицы

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    В Петербурге приговорили подрывников с Кантемировской улицы

    В Петербурге приговорили подрывников с Кантемировской улицы

      Санкт-Петербургский городской суд отправил на 19и 19,5 лет в колонию строго режима Николая Мотовилова и Антона Головырцева.

      Сегодня Городской суд дал самый веский повод ненавидеть власть двум молодым людям — Николаю Мотовилову и Антону Головырцеву. Ведь оба выйдут из колонии строгого режима через 19 лет.

      Мотовилов и Головырцев признаны виновными во взрыве самодельного устройства на площади Климова осенью 2015 года. Тогда тяжелые травмы получила пенсионерка, обратившая внимание на оставленную рядом с постом ГИБДД сумку.

      Кстати, именно инспекторы и были целью доморощенных подрывников, которыми двигала ненависть к власти. Кстати, мужчины изготовили и другое взрывное устройство, которое планировали использовать для покушения на полицейских. Оно, к счастью, не сработало.

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