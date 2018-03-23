Напавшего на ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр отправят на принудительное лечение

Борис Гриц, который напал на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, нуждается в принудительном лечении.
К такому выводу пришли специалисты, которые провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Установлено, что Гриц в момент нападения не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.
Как отметили в столичном управлении СК, в ближайшее время уголовное дело с утвержденным постановлением будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.
Напомним, нападение на журналистку произошло 23 октября прошлого года. Гражданин Израиля и России Борис Гриц проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Пострадавшую журналистку отправили в больницу, а нападавшего скрутили и передали полиции.
Свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Врачи же обнаружили у Грица характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования.
Как отметили в столичном управлении СК, в ближайшее время уголовное дело с утвержденным постановлением будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.
Напомним, нападение на журналистку произошло 23 октября прошлого года. Гражданин Израиля и России Борис Гриц проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Пострадавшую журналистку отправили в больницу, а нападавшего скрутили и передали полиции.
Свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Врачи же обнаружили у Грица характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования.
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