ЧП. Расследование <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
ЧП. Расследование 16+
    •  

    Напавшего на ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр отправят на принудительное лечение

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский
    Напавшего на ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр отправят на принудительное лечение

    Напавшего на ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр отправят на принудительное лечение

    Напавшего на ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр отправят на принудительное лечение
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский

    • Борис Гриц, который напал на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, нуждается в принудительном лечении.

    К такому выводу пришли специалисты, которые провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Установлено, что Гриц в момент нападения не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

    Как отметили в столичном управлении СК, в ближайшее время уголовное дело с утвержденным постановлением будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

    Напомним, нападение на журналистку произошло 23 октября прошлого года. Гражданин Израиля и России Борис Гриц проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Пострадавшую журналистку отправили в больницу, а нападавшего скрутили и передали полиции.

    смотретьПерспективный физик и безработный неудачник: что известно о напавшем на Татьяну Фельгенгауэр
    Перспективный физик и безработный неудачник: что известно о напавшем на Татьяну Фельгенгауэр
    Свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Врачи же обнаружили у Грица характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования.

    Новости по теме

    Нападение на журналистку «Эха Москвы»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru