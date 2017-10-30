Раненная маньяком журналистка «Эха Москвы» ищет незнакомку, спасшую ей жизнь

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр написала пост в соцсетях, в котором поблагодарила всех людей, спасших ей жизнь.
Идущая на поправку после тяжелого ранения в шею журналистка Татьяна Фельгенгауэр поблагодарила на своей странице в Facebook друзей, коллег и сотрудников «Эха Москвы» за поддержку.
Татьяна Фельгенгауэр: «Всем привет! Сегодня 30 октября, и ровно неделю назад меня пытались убить. Мне еще предстоит как-то уложить в своей голове все случившееся, а пока я хочу сказать спасибо».
Отдельно радиоведущая отметила помощь некой незнакомой женщины, которая, по словам журналистки, спасла ей жизнь. Фельгенгауэр отметила, что обязательно разыщет случайную очевидицу, которая «не ушла, не отвернулась, не сделала вид, что торопится».
Татьяна Фельгенгауэр: «Спасибо незнакомой мне женщине. Она просто увидела, как мы с Идой выбежали на первый этаж и пытались вызвать скорую. И эта женщина не ушла, не отвернулась, не сделала вид, что торопится. Она помогала мне зажимать раны на шее, потому что у меня уже не было сил, и я начинала захлебываться кровью. Я просила ее говорить со мной, не давать терять сознание. Моя дорогая незнакомка, Вы очень храбрая! Я обязательно Вас разыщу!»
Ранее стало известно, что получившая ранение в шею Фельгенгауэр была переведена в обычную палату. С пострадавшей беседовали следователи. Журналистка отметила, что набросившийся на нее с ножом мужчина пытался не ранить, а именно убить ее. При этом журналистка отметила, что никогда ранее не встречала нападавшего.
Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Татьяна Фельгенгауэр: «Всем привет! Сегодня 30 октября, и ровно неделю назад меня пытались убить. Мне еще предстоит как-то уложить в своей голове все случившееся, а пока я хочу сказать спасибо».
Отдельно радиоведущая отметила помощь некой незнакомой женщины, которая, по словам журналистки, спасла ей жизнь. Фельгенгауэр отметила, что обязательно разыщет случайную очевидицу, которая «не ушла, не отвернулась, не сделала вид, что торопится».
Татьяна Фельгенгауэр: «Спасибо незнакомой мне женщине. Она просто увидела, как мы с Идой выбежали на первый этаж и пытались вызвать скорую. И эта женщина не ушла, не отвернулась, не сделала вид, что торопится. Она помогала мне зажимать раны на шее, потому что у меня уже не было сил, и я начинала захлебываться кровью. Я просила ее говорить со мной, не давать терять сознание. Моя дорогая незнакомка, Вы очень храбрая! Я обязательно Вас разыщу!»
Всем привет! Сегодня 30 октября, и ровно неделю назад меня пытались убить. Мне еще предстоит как-то уложить в своей голо…Опубликовано Таней Фельгенгауэр 30 октября 2017 г.
Ранее стало известно, что получившая ранение в шею Фельгенгауэр была переведена в обычную палату. С пострадавшей беседовали следователи. Журналистка отметила, что набросившийся на нее с ножом мужчина пытался не ранить, а именно убить ее. При этом журналистка отметила, что никогда ранее не встречала нападавшего.
Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
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