Раненую журналистку «Эха Москвы» перевели в обычную палату

Получившую ранение в шею журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр перевели в обычную палату.
Об этом сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов на своем канале в мессенджере Telegram.
Алексей Венедиктов: «Татьяну Фельгенгауэр перевели из послеоперационной реанимации в общую палату. Говорить может, но слабо».
Ранее сообщалось, что с пострадавшей в результате покушения журналисткой побеседовал следователь. Разговор продлился около пяти минут, так как Фельгенгауэр пока трудно говорить. Следственные действия с ее участием будут продолжены после выписки из больницы.
На сайте «Эха Москвы» сообщается, что коллеги пострадавшей также оказывают содействие следствию. Сотрудники Управления по особо важным делам ГСУ СК РФ по Москве опрашивают сотрудников радиостанции о случившемся в редакции в минувший понедельник.
Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Пострадавшую журналистку доставили в НИИ имени Склифосовского и прооперировали. Ее состояние постепенно улучшается — ведущая самостоятельно дышит и уже может говорить. При этом врачи отмечают, что Фельгенгауэр сможет вернуться к работе в эфире.
Алексей Венедиктов: «Татьяну Фельгенгауэр перевели из послеоперационной реанимации в общую палату. Говорить может, но слабо».
Ранее сообщалось, что с пострадавшей в результате покушения журналисткой побеседовал следователь. Разговор продлился около пяти минут, так как Фельгенгауэр пока трудно говорить. Следственные действия с ее участием будут продолжены после выписки из больницы.
На сайте «Эха Москвы» сообщается, что коллеги пострадавшей также оказывают содействие следствию. Сотрудники Управления по особо важным делам ГСУ СК РФ по Москве опрашивают сотрудников радиостанции о случившемся в редакции в минувший понедельник.
Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Пострадавшую журналистку доставили в НИИ имени Склифосовского и прооперировали. Ее состояние постепенно улучшается — ведущая самостоятельно дышит и уже может говорить. При этом врачи отмечают, что Фельгенгауэр сможет вернуться к работе в эфире.
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