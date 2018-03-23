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    Пропавшего под Волгоградом школьника нашли мертвым

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    Пропавшего под Волгоградом школьника нашли мертвым

    Пропавшего под Волгоградом школьника нашли мертвым

    15-летний Артём, пропавший в городе Волжском Волгоградской области, найден мертвым.

    Тело школьника обнаружено в степи в 10 км от города.

    Как отметили в МВД, видимых повреждений на теле нет, однако однозначно сказать пока сложно, так как оно вмерзло в талые воды.

    Сейчас сыщики осматривают место происшествия. Причину смерти поможет установить судебно-медицинская экспертиза, передает РИА Новости.

    Об исчезновении школьника стало известно в середине марта. Мальчик вместе с друзьями отметил свой день рождения в одном из торговых центров Волжского, после чего вместе с ними отправился ждать такси. В какой-то момент Артём попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном и отошел, но не вернулся.

    После исчезновения подростка его родители обратились в правоохранительные органы. В поисковой операции принимали участие около 300 человек.

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