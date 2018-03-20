В Волжском подросток пропал после празднования своего дня рождения с друзьями

Полицейские третьи сутки разыскивают в городе Волжский под Волгоградом
15-летнего подростка, пропавшего в свой день рождения. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту происшествия.
Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 17 марта поздно вечером в полицию обратилась мама 15-летнего Артёма Ожиганова, который еще 16 марта ушел из дома отмечать свой день рождения и не вернулся.
Выяснилось, что 16 марта после празднования дня рождения в одном из торговых центров Волжского школьник вместе с друзьями вышел на улицу ждать такси. В какой-то момент несовершеннолетний попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном и отошел, по его словам, на минутку, и не вернулся.
Из сообщения ГУ МВД по Волгоградской области: «Полицейские продолжают опросы соседей без вести пропавшего, школьных друзей и других возможных очевидцев, совместно с кинологами проверяют жилые дома, заброшенные здания, стройки, окрестности города».
В свою очередь сайт «Блокнот Волгоград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в день пропажи подросток перебрал со спиртным.
Из сообщения источника: «Со слов друзей Артёма, он перебрал со спиртным и начал вести себя агрессивно. Таксист отказался развозить по домам пьяных подростков, и им пришлось вызывать второе такси. Во время ожидания Артём зашел за угол дома, якобы в туалет. В это время приехало второе такси. Друзья подождали подростка пять минут и уехали, даже не проверив, что с приятелем».
Сообщается, что пропал школьник в жилом микрорайоне, но там его найти не удалось. Через дорогу от жилого массива — большой пустырь. Не исключено, что подросток в состоянии алкогольного опьянения мог пойти в ту сторону.
Выяснилось, что 16 марта после празднования дня рождения в одном из торговых центров Волжского школьник вместе с друзьями вышел на улицу ждать такси. В какой-то момент несовершеннолетний попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном и отошел, по его словам, на минутку, и не вернулся.
Из сообщения ГУ МВД по Волгоградской области: «Полицейские продолжают опросы соседей без вести пропавшего, школьных друзей и других возможных очевидцев, совместно с кинологами проверяют жилые дома, заброшенные здания, стройки, окрестности города».
В свою очередь сайт «Блокнот Волгоград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в день пропажи подросток перебрал со спиртным.
Из сообщения источника: «Со слов друзей Артёма, он перебрал со спиртным и начал вести себя агрессивно. Таксист отказался развозить по домам пьяных подростков, и им пришлось вызывать второе такси. Во время ожидания Артём зашел за угол дома, якобы в туалет. В это время приехало второе такси. Друзья подождали подростка пять минут и уехали, даже не проверив, что с приятелем».
Сообщается, что пропал школьник в жилом микрорайоне, но там его найти не удалось. Через дорогу от жилого массива — большой пустырь. Не исключено, что подросток в состоянии алкогольного опьянения мог пойти в ту сторону.
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