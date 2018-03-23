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    Певицу Успенскую не стали наказывать за дебош в самолете

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    Певицу Успенскую не стали наказывать за дебош в самолете

    Певицу Успенскую не стали наказывать за дебош в самолете

    Певицу Успенскую не стали наказывать за дебош в самолете
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

    • Полицейские не стали составлять протокол на певицу Любовь Успенскую, которую высадили из самолета после конфликта со стюардессой.

    Как сообщил источник, полиция проверила обстоятельства происшествия и решила отпустить артистку. Составлять административный протокол стражи порядка не стали, передает ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно, что певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва — Омск. Артистка попыталась попасть в самолет с собакой на руках. Тогда стюардесса обратила внимание Успенской на то, что питомца надо убрать в переноску. В ответ певица оттолкнула бортпроводницу и попыталась пройти в салон.

    После этого командир воздушного судна принял решение отказать Успенской в полете. В результате самолет был задержан примерно на час.

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