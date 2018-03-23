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    Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош

    Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош

    Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

    • Концертный директор подтвердил, что певицу Любовь Успенскую сняли с рейса после конфликта со стюардессой.

    По данным СМИ, артистка требовала, чтобы ее пустили в салон с собакой. Бортпроводница же указала Успенской на то, что животных нужно убирать в переноску.

    Однако певица отказалась это делать и толкнула стюардессу. После этого в дело вмешались правоохранительные органы. В результате Успенскую сняли с рейса.

    Сообщения о конфликте на борту самолета, который должен был лететь из Москвы в Омск, подтвердил концертный директор артистки Виталий Макаров, сообщает РИА Новости.

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