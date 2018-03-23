«Нарядная мишень»: российский бизнесмен рассказал об угрозах британских спецслужб

Российский бизнесмен Сергей Капчук покинул Великобританию после того, как местные СМИ объявили его «следующей жертвой российских спецслужб», а люди, представлявшиеся журналистами, явились к нему с угрозами.
В Великобритании разразился скандал, который, если все подтвердится и Лондону не удастся его замять, может, наконец, раскрыть глаза всему миру на сущность британских методов и обвинений в адрес России в связи с делом Скрипаля.
В центре скандала оказался живущий в Англии российский бизнесмен Сергей Капчук, бывший депутат заксобрания Свердловской области. Там 13 лет назад на него завели дело о мошенничестве со служебными квартирами, после чего он бежал в Лондон. Сегодня Капчук заявил, что вынужден был поспешно покинуть Великобританию, опасаясь за свою жизнь. Капчук утверждает, что британская пресса объявила его «следующей жертвой российских спецслужб». А потом, по его словам, к нему под видом корреспондентов явились агенты британской разведки и потребовали записать видеообращение против России.
Сергей Капчук вышел на связь со студией НТВ и рассказал, почему ему стало ясно, что пришедшие к нему люди — никакие не журналисты.
Сергей Капчук, бизнесмен: «У меня достаточно большой политический опыт: я в прошлом участвовал в 4-х избирательных кампаниях в России, давал огромное количество интервью. И представляю себе отличия между допросом и интервью. Они задавали мне очень конкретные вопросы: „Ты знаешь, что это убийство? — Знаешь! Ты понимаешь, что ты, вероятно, следующий? Ты думаешь, тебя твои телохранители спасут?“. Они поставили камеры, сказали: „Давай, записывай обращение к Путину, записывай обращение к России. Обвиняй их во всех этих атаках, смертях, убийствах и во всем остальном“. Мне был фактически поставлен ультиматум: выбирать, где я живу, в Британии или в России. Я сказал, если так вопрос ставится, то я выбираю Россию».
Репортаж компании Sky News шел чуть больше минуты и был посвящен тому, что «российский бизнесмен Капчук нанял телохранителей, опасаясь за свое здоровье, так как ему, якобы, угрожают российские спецслужбы». И фразы Капчука были явно вырваны из контекста. Бизнесмен поспешно покинул Великобританию, отказавшись говорить, где он сейчас находится.
Сергей Капчук: «Я покинул территорию Великобритании, когда вышли газеты с моим портретом и портретом российского президента, как моего „главного оппонента“. Я нахожусь в континентальной части Европы. Но я бы не хотел конкретизировать страну из соображений безопасности. Я уехал из Лондона, потому что я опасаюсь совсем не ФСБ. Я не считаю, что я вообще представляю интерес для российских спецслужб. Я опасаюсь провокаций со стороны британских спецслужб, в первую очередь. Потому что из меня они сформировали, такую, „нарядную мишень“. Я обратился к российским СМИ потому, что это единственная моя защита. И в этой сложной ситуации я бы хотел рассчитывать на поддержку своей страны, и на защиту своей страны, конечно».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В центре скандала оказался живущий в Англии российский бизнесмен Сергей Капчук, бывший депутат заксобрания Свердловской области. Там 13 лет назад на него завели дело о мошенничестве со служебными квартирами, после чего он бежал в Лондон. Сегодня Капчук заявил, что вынужден был поспешно покинуть Великобританию, опасаясь за свою жизнь. Капчук утверждает, что британская пресса объявила его «следующей жертвой российских спецслужб». А потом, по его словам, к нему под видом корреспондентов явились агенты британской разведки и потребовали записать видеообращение против России.
Сергей Капчук вышел на связь со студией НТВ и рассказал, почему ему стало ясно, что пришедшие к нему люди — никакие не журналисты.
Сергей Капчук, бизнесмен: «У меня достаточно большой политический опыт: я в прошлом участвовал в 4-х избирательных кампаниях в России, давал огромное количество интервью. И представляю себе отличия между допросом и интервью. Они задавали мне очень конкретные вопросы: „Ты знаешь, что это убийство? — Знаешь! Ты понимаешь, что ты, вероятно, следующий? Ты думаешь, тебя твои телохранители спасут?“. Они поставили камеры, сказали: „Давай, записывай обращение к Путину, записывай обращение к России. Обвиняй их во всех этих атаках, смертях, убийствах и во всем остальном“. Мне был фактически поставлен ультиматум: выбирать, где я живу, в Британии или в России. Я сказал, если так вопрос ставится, то я выбираю Россию».
Репортаж компании Sky News шел чуть больше минуты и был посвящен тому, что «российский бизнесмен Капчук нанял телохранителей, опасаясь за свое здоровье, так как ему, якобы, угрожают российские спецслужбы». И фразы Капчука были явно вырваны из контекста. Бизнесмен поспешно покинул Великобританию, отказавшись говорить, где он сейчас находится.
Сергей Капчук: «Я покинул территорию Великобритании, когда вышли газеты с моим портретом и портретом российского президента, как моего „главного оппонента“. Я нахожусь в континентальной части Европы. Но я бы не хотел конкретизировать страну из соображений безопасности. Я уехал из Лондона, потому что я опасаюсь совсем не ФСБ. Я не считаю, что я вообще представляю интерес для российских спецслужб. Я опасаюсь провокаций со стороны британских спецслужб, в первую очередь. Потому что из меня они сформировали, такую, „нарядную мишень“. Я обратился к российским СМИ потому, что это единственная моя защита. И в этой сложной ситуации я бы хотел рассчитывать на поддержку своей страны, и на защиту своей страны, конечно».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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