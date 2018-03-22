Российским бизнесменам в Лондоне угрожают из-за дела Скрипаля

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что из-за дела Скрипаля в Лондоне обострилась ситуация с российским бизнесом.
Титов рассказал, что британские власти оказывают давление на российских предпринимателей, находящихся в Лондоне, из-за ситуации с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
По словам Титова, российским бизнесменам поступают звонки с угрозами. С предпринимателям обещают расправится так же, «как со Скрипалем», сообщает ТАСС.
Борис Титов, бизнес-омбудсмен: «К сожалению, ситуация обостряется по тем людям, которые сейчас в Лондоне. Они получают какие-то звонки, возможно, со стороны английских властей. Им говорят о том, что они попали в список российских граждан, находящихся под угрозой того, что с ними будут расправляться, как со Скрипалем».
Напомним,бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Оба пострадавших находятся в критическом состоянии. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, указав, что якобы использованное отравляющее вещество «Новичок» было разработано в России. Из-за этого из Лондона выслали 23 российских дипломатов, а делегация британских политиков и королевская семья отказались присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу.
Британские власти также пытаются убедить своих партнеров в необходимости жестких мер в отношении России. Речь идет, в том числе, о том, чтобы выслать послов РФ и из других западных стран.
В свою очередь в МИД РФ раздали иностранным послам памятные записки, в которых разъясняется позиция Москвы по инциденту в Солсбери. В документе отмечается, что ОЗХО подтверждено, что Россия уничтожила свой арсенал химического оружия. Тем не менее Лондон бездоказательно обвинил Москву в инциденте в Солсбери. В МИД также отметили, что у российской стороны появляется все больше вопросов по этому делу, особенно в свете того Москва расценивает случившееся как теракт, в котором пострадала российская гражданка Юлия Скрипаль.
По словам Титова, российским бизнесменам поступают звонки с угрозами. С предпринимателям обещают расправится так же, «как со Скрипалем», сообщает ТАСС.
Борис Титов, бизнес-омбудсмен: «К сожалению, ситуация обостряется по тем людям, которые сейчас в Лондоне. Они получают какие-то звонки, возможно, со стороны английских властей. Им говорят о том, что они попали в список российских граждан, находящихся под угрозой того, что с ними будут расправляться, как со Скрипалем».
Напомним,бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Оба пострадавших находятся в критическом состоянии. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, указав, что якобы использованное отравляющее вещество «Новичок» было разработано в России. Из-за этого из Лондона выслали 23 российских дипломатов, а делегация британских политиков и королевская семья отказались присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу.
Британские власти также пытаются убедить своих партнеров в необходимости жестких мер в отношении России. Речь идет, в том числе, о том, чтобы выслать послов РФ и из других западных стран.
В свою очередь в МИД РФ раздали иностранным послам памятные записки, в которых разъясняется позиция Москвы по инциденту в Солсбери. В документе отмечается, что ОЗХО подтверждено, что Россия уничтожила свой арсенал химического оружия. Тем не менее Лондон бездоказательно обвинил Москву в инциденте в Солсбери. В МИД также отметили, что у российской стороны появляется все больше вопросов по этому делу, особенно в свете того Москва расценивает случившееся как теракт, в котором пострадала российская гражданка Юлия Скрипаль.
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