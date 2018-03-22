Путин продолжает принимать поздравления с победой на выборах

Сегодня российскому президенту Владимиру Путину продолжают поступать поздравления с победой на выборах.
В частности, ему позвонили президенты Хорватии и Финляндии, а также греческий премьер Алекс Ципрас. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры России и Греции «обменялись мнениями по ситуации, сложившейся после поднятой по инициативе Великобритании волны необоснованных обвинений в адрес России в связи с инцидентом в Солсбери».
Кроме того, по просьбе Ципраса Путин рассказал о сути своего недавнего разговора с Трампом. Также российский президент пригласил премьера Греции посетить Россию.
Кроме того, по просьбе Ципраса Путин рассказал о сути своего недавнего разговора с Трампом. Также российский президент пригласил премьера Греции посетить Россию.
Комментарии