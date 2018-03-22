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    Путин продолжает принимать поздравления с победой на выборах. выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин продолжает принимать поздравления с победой на выборах

    Путин продолжает принимать поздравления с победой на выборах

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    Путин продолжает принимать поздравления с победой на выборах

    Путин продолжает принимать поздравления с победой на выборах

      Сегодня российскому президенту Владимиру Путину продолжают поступать поздравления с победой на выборах.

      В частности, ему позвонили президенты Хорватии и Финляндии, а также греческий премьер Алекс Ципрас. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры России и Греции «обменялись мнениями по ситуации, сложившейся после поднятой по инициативе Великобритании волны необоснованных обвинений в адрес России в связи с инцидентом в Солсбери».

      Кроме того, по просьбе Ципраса Путин рассказал о сути своего недавнего разговора с Трампом. Также российский президент пригласил премьера Греции посетить Россию.

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