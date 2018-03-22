Руководитель «Автодора» рассказал, сколько придется заплатить водителям за проезд по новой скоростной трассе
М-11 Москва — Санкт-Петербург.
Как сообщил Сергей Кельбах, проезд в один конец будет стоить менее 2 тыс. рублей.
Также глава госкомпании выразил уверенность в том, что трасса будет пользоваться большой популярность у петербуржцев, которые работают в Москве. По его словам, путь в один конец будет занимать не более шести часов, передает РИА Новости.
М-11 — новая скоростная магистраль, которая дублирует существующую М-10. Протяженность трассы составит 669 километров, а расчетная скорость — 150 км/ч. Ожидается, что шоссе откроют к декабрю.
Надо сказать, что строительство ведется в несколько этапов. Ранее были введены в эксплуатацию уже три участка М-11.
Также глава госкомпании выразил уверенность в том, что трасса будет пользоваться большой популярность у петербуржцев, которые работают в Москве. По его словам, путь в один конец будет занимать не более шести часов, передает РИА Новости.
М-11 — новая скоростная магистраль, которая дублирует существующую М-10. Протяженность трассы составит 669 километров, а расчетная скорость — 150 км/ч. Ожидается, что шоссе откроют к декабрю.
Надо сказать, что строительство ведется в несколько этапов. Ранее были введены в эксплуатацию уже три участка М-11.
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