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  • 05.06, 19:17
    Запущено движение по развязке на трассе М11 из Шереметьево. аэропорт Шереметьево, аэропорты, Дворкович, дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Запущено движение по развязке на трассе М11 из Шереметьево

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    Запущено движение по развязке на трассе М11 из Шереметьево

    Запущено движение по развязке на трассе М11 из Шереметьево

    Запущено движение по развязке на трассе М11 из Шереметьево

      Сегодня запустили движение по новому съезду из аэропорта Шереметьево на платную дорогу М11. Это часть трассы Москва — Санкт-Петербург.

      Как сообщили в Росавтодоре, новая развязка распределит транспортные потоки по направлению в Москву, Зеленоград и Солнечногорск и уменьшит нагрузку на Ленинградское шоссе. Как сообщил на церемонии открытия вице-премьер Аркадий Дворкович, изначально ввод этого участка был запланирован на более поздний срок, но потом дорожники решили поторопиться.

      Аркадий Дворкович: «С учетом нынешнего движения с концессионерами приняли решение, что лучше это сделать раньше. Идет большое строительство вокруг аэропорта Шереметьево, расширяется дорога, и любое затруднение вызывает большие проблемы для людей, выезжающих из аэропорта».

      Второй съезд из города в аэропорт планируют открыть в середине июля.

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