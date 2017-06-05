Запущено движение по развязке на трассе М11 из Шереметьево

Сегодня запустили движение по новому съезду из аэропорта Шереметьево на платную дорогу М11. Это часть трассы Москва — Санкт-Петербург .

Как сообщили в Росавтодоре, новая развязка распределит транспортные потоки по направлению в Москву, Зеленоград и Солнечногорск и уменьшит нагрузку на Ленинградское шоссе. Как сообщил на церемонии открытия вице-премьер Аркадий Дворкович, изначально ввод этого участка был запланирован на более поздний срок, но потом дорожники решили поторопиться.



Аркадий Дворкович: «С учетом нынешнего движения с концессионерами приняли решение, что лучше это сделать раньше. Идет большое строительство вокруг аэропорта Шереметьево, расширяется дорога, и любое затруднение вызывает большие проблемы для людей, выезжающих из аэропорта».



Второй съезд из города в аэропорт планируют открыть в середине июля.