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    Британский совет объявил о прекращении работы в России

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    Британский совет объявил о прекращении работы в России

    Британский совет объявил о прекращении работы в России

    Британский совет сообщил, что прекращает свою деятельность в России после заявления МИД РФ.

    Организация объявила об отмене всех запланированных мероприятий и программ.

    Кроме того, в Британском совете заявили, что глубоко сожалеют о прекращении своей работы, и поблагодарили всех за понимание.

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    Напомним, ранее МИД РФ сообщил, что деятельность Британского совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса. Этот шаг стал одним из ответов на решение Лондона о высылке 23 российских дипломатов в рамках дела Скрипаля. Также Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата и отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге.

    Позднее в Совете Федерации заявили, что под крышей Британского совета работали шпионы, а также отметили, что Великобритания так и не дала согласия на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры.

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