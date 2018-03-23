Итоги выборов президента РФ вызвали истерику прозападных «наблюдателей»

Прошедшие президентские выборы называют самыми прозрачными в истории России. Одних только иностранных наблюдателей было полторы тысячи. Казалось бы, такой десант уж точно за
что-нибудь зацепиться. Не зацепились. Тем не менее нашлись свои, родные активисты, приложившие все усилия, чтобы легитимность выборов поставить под сомнение.
Столичный аэропорт Шереметьево. На рейс до Брюсселя спешит наблюдатель движения «Голос» Роман Удот. Журналист вежливо просит сопредседателя «Голоса» рассказать о целях предстоящей поездки. Вместо ответа Удот атакует и разражается оскорблениями и угрозами. После первого же удара камера выходит из строя. Все, что происходит дальше, журналисты вынуждены снимать уже на мобильный телефон — и это еще больше раздражает агрессивного активиста. В ситуацию приходится вмешаться охране аэропорта и полиции.
С чего вдруг такая неадекватная реакция на журналистов? Что заставило сопредседателя «Голоса» так сильно нервничать? По мнению психиатров, такое поведение свидетельствует о том, что человек знает, что совершил что-то плохое, и хочет это скрыть. А скрывать есть что. Поездка Романа Удота и других сотрудников «Голоса» в Европу были запланирована задолго до дня голосования. Зарубежные партнеры их очень ждали с докладами о нелегитимности еще не состоявшихся выборов. Первые заявления «Голоса» об итогах выборов прозвучали, когда еще не закончилась обработка бюллетеней.
Григорий Мельконьянц, сопредседатель общественного движения «Голос»: «С сожалением констатируем, что не может признать эти выборы действительно честными».
На кого рассчитан подобный спич, догадаться нетрудно. Из присутствующих на пресс-конференции — всего один российский
федеральный канал, остальные — представители иностранной прессы. Их цель понятна. Вот с президиума звучат пугающие цифры статистики. Шесть тысяч звонков с жалобами поступило на горячую линию «Голоса» и еще три тысячи сообщений о нарушениях отметили на так называемой карте нарушений. Волонтеры ассоциации выискивали на избирательных участках некие несоответствия, которые потом загружали на интерактивную карту. По факту, большинство так называемых нарушений были, мягко говоря, нелепыми. Однако разбираться, о каких несоответствиях идет речь, иностранные журналисты, конечно, не будут. Почти в каждом материале CNN идет ссылка на материал движения «Голос»: «Независимая ассоциация „Голос“, наблюдатель за выборами, в понедельник заявила, что были нарушения в президентских выборах не только в дни голосования, но и во всей кампании». Именно эта мысль буквально вдалбливается в сознание среднестатистического американца. И вот репортер уже на избирательном участке скармливает западному зрителю историю о нарушениях и низкой явке.
У движения «Голос» давно уже сложился устойчивый имидж прозападной структуры, работающей по заказу с целью
дискредитации выборов. А попытки обойти закон и скрыть источники финансирования лишь подтверждают эти подозрения.
О том, как активисты «Голоса» подтасовывают данные о нарушениях на выборах и на чьи деньги они это делают, — смотрите в фильме «Чужой голос — 2» из цикла «ЧП. Расследование».
С чего вдруг такая неадекватная реакция на журналистов? Что заставило сопредседателя «Голоса» так сильно нервничать? По мнению психиатров, такое поведение свидетельствует о том, что человек знает, что совершил что-то плохое, и хочет это скрыть. А скрывать есть что. Поездка Романа Удота и других сотрудников «Голоса» в Европу были запланирована задолго до дня голосования. Зарубежные партнеры их очень ждали с докладами о нелегитимности еще не состоявшихся выборов. Первые заявления «Голоса» об итогах выборов прозвучали, когда еще не закончилась обработка бюллетеней.
Григорий Мельконьянц, сопредседатель общественного движения «Голос»: «С сожалением констатируем, что не может признать эти выборы действительно честными».
На кого рассчитан подобный спич, догадаться нетрудно. Из присутствующих на пресс-конференции — всего один российский
федеральный канал, остальные — представители иностранной прессы. Их цель понятна. Вот с президиума звучат пугающие цифры статистики. Шесть тысяч звонков с жалобами поступило на горячую линию «Голоса» и еще три тысячи сообщений о нарушениях отметили на так называемой карте нарушений. Волонтеры ассоциации выискивали на избирательных участках некие несоответствия, которые потом загружали на интерактивную карту. По факту, большинство так называемых нарушений были, мягко говоря, нелепыми. Однако разбираться, о каких несоответствиях идет речь, иностранные журналисты, конечно, не будут. Почти в каждом материале CNN идет ссылка на материал движения «Голос»: «Независимая ассоциация „Голос“, наблюдатель за выборами, в понедельник заявила, что были нарушения в президентских выборах не только в дни голосования, но и во всей кампании». Именно эта мысль буквально вдалбливается в сознание среднестатистического американца. И вот репортер уже на избирательном участке скармливает западному зрителю историю о нарушениях и низкой явке.
У движения «Голос» давно уже сложился устойчивый имидж прозападной структуры, работающей по заказу с целью
дискредитации выборов. А попытки обойти закон и скрыть источники финансирования лишь подтверждают эти подозрения.
О том, как активисты «Голоса» подтасовывают данные о нарушениях на выборах и на чьи деньги они это делают, — смотрите в фильме «Чужой голос — 2» из цикла «ЧП. Расследование».
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