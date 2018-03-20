Активист «Голоса» атаковал журналистов НТВ в аэропорту Шереметьево: видео

На журналистов НТВ напали в столичном аэропорту Шереметьево. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Роман Удот угрожал корреспондентам, разбил им видеокамеру и отобрал у сотрудницы нашей телекомпании мобильный телефон.
Неожиданную агрессию общественника вызвали вопросы журналистов Александры Мирошниченко и Эдуарда Журавлёва, в частности, о работе независимых наблюдателей на прошедших президентских выборах. Расследование об этом вышло на НТВ в минувшую пятницу.
Роман Удот: «Вы меня достаете, поняли вы меня… Я вас убью, вы поймите меня. Я вас убью когда-нибудь. Когда-нибудь я вас убью, точно говорю».
В конфликт вмешалась служба безопасности аэропорта, вызвавшая сотрудников полиции. Но даже в присутствии правоохранителей Роман Удот продолжал оскорблять журналистов и отказывался вернуть личные вещи.
В настоящий момент все участники инцидента находятся в линейном отделении ОВД аэропорта Шереметьево. Корреспонденты канала составляют заявление в полицию в связи с порчей господином Удотом видеокамеры и присвоением им же личного имущества сотрудника НТВ.
Роман Удот: «Вы меня достаете, поняли вы меня… Я вас убью, вы поймите меня. Я вас убью когда-нибудь. Когда-нибудь я вас убью, точно говорю».
В конфликт вмешалась служба безопасности аэропорта, вызвавшая сотрудников полиции. Но даже в присутствии правоохранителей Роман Удот продолжал оскорблять журналистов и отказывался вернуть личные вещи.
В настоящий момент все участники инцидента находятся в линейном отделении ОВД аэропорта Шереметьево. Корреспонденты канала составляют заявление в полицию в связи с порчей господином Удотом видеокамеры и присвоением им же личного имущества сотрудника НТВ.
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