В Петербурге арестованы семеро фигурантов дела об автомошенничестве

Сразу в пяти судах города избрали меру пресечения подозреваемым в серии мошенничеств в автосалонах.
Семеро подозреваемых отправили под стражу, еще одного фигуранта отпустили в зале суда. Рассмотрение шести ходатайств отложено, сообщает ТАСС.
Напомним: в результате серии обысков была обезврежена преступная группа, которая под видом менеджеров автосалонов общалась с клиентами. В нескольких офисах они предлагали петербуржцам недорогие иномарки, а те подписывали договоры.
Когда за авто вносились деньги, выяснялось: нужной машины нет, но можно приобрести более дорогую модель. Когда клиенты возмущались, им предъявляли договор, где мелким шрифтом указывались заведомо невыгодные условия.
Уголовное дело возбуждено по статье 159, часть 4 «Мошенничество в особо крупном размере», а также статье 210, часть 1–2 «Организации преступного сообщества и участие в нем».
Напомним: в результате серии обысков была обезврежена преступная группа, которая под видом менеджеров автосалонов общалась с клиентами. В нескольких офисах они предлагали петербуржцам недорогие иномарки, а те подписывали договоры.
Когда за авто вносились деньги, выяснялось: нужной машины нет, но можно приобрести более дорогую модель. Когда клиенты возмущались, им предъявляли договор, где мелким шрифтом указывались заведомо невыгодные условия.
Уголовное дело возбуждено по статье 159, часть 4 «Мошенничество в особо крупном размере», а также статье 210, часть 1–2 «Организации преступного сообщества и участие в нем».
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