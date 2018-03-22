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    В Петербурге арестованы семеро фигурантов дела об автомошенничестве

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    В Петербурге арестованы семеро фигурантов дела об автомошенничестве

    В Петербурге арестованы семеро фигурантов дела об автомошенничестве

    Сразу в пяти судах города избрали меру пресечения подозреваемым в серии мошенничеств в автосалонах.

    Семеро подозреваемых отправили под стражу, еще одного фигуранта отпустили в зале суда. Рассмотрение шести ходатайств отложено, сообщает ТАСС.

    Напомним: в результате серии обысков была обезврежена преступная группа, которая под видом менеджеров автосалонов общалась с клиентами. В нескольких офисах они предлагали петербуржцам недорогие иномарки, а те подписывали договоры.

    смотретьБез денег и машин: несколько питерских автосалонов поймали на мошенничестве
    Без денег и машин: несколько питерских автосалонов поймали на мошенничестве
    Когда за авто вносились деньги, выяснялось: нужной машины нет, но можно приобрести более дорогую модель. Когда клиенты возмущались, им предъявляли договор, где мелким шрифтом указывались заведомо невыгодные условия.

    Уголовное дело возбуждено по статье 159, часть 4 «Мошенничество в особо крупном размере», а также статье 210, часть 1–2 «Организации преступного сообщества и участие в нем».

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