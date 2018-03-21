В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве при продаже машин

МВД сообщает подробности задержания предполагаемых мошенников из семи автосалонов города.
В результате проведенных накануне обысков по делу о мошенничестве в нескольких автосалонах сотрудники МВД изъяли более 300 автомобилей, бухгалтерскую документацию и прочие бумаги, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.
В настоящее время наложен арест на расчетные счета автосалонов. Задержаны 19 человек, подозреваемых в причастности к преступной деятельности. Предварительный ущерб, причиненный гражданам, оценивается не менее чем в 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.
Напомним: задержанные сотрудники сразу семи подставных автосалонов занимались фиктивной продажей машин и оформлением кредитов по мошеннической схеме. Когда клиенты оплачивали договор, их машины сразу же исчезали из салонов. А человеку предлагалась более дорогая машина. А ставка кредита вообще доходила до 25 процентов, хотя изначально оговаривались 7 процентов.
В настоящее время наложен арест на расчетные счета автосалонов. Задержаны 19 человек, подозреваемых в причастности к преступной деятельности. Предварительный ущерб, причиненный гражданам, оценивается не менее чем в 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.
Напомним: задержанные сотрудники сразу семи подставных автосалонов занимались фиктивной продажей машин и оформлением кредитов по мошеннической схеме. Когда клиенты оплачивали договор, их машины сразу же исчезали из салонов. А человеку предлагалась более дорогая машина. А ставка кредита вообще доходила до 25 процентов, хотя изначально оговаривались 7 процентов.
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