ЦИК проверит избиркомы Петербурга из-за жалоб после выборов

Центризбирком планирует провести комплексную проверку работы избирательных комиссий
Санкт-Петербурга по итогам президентских выборов.
Об этом сообщается в проекте постановления ЦИК, которое рассматривается в четверг на заседании комиссии.
Из постановления ЦИК: «В целях проведения анализа работы избирательных комиссий города Санкт- Петербурга на выборах президента РФ аппарату ЦИК РФ представить предложения по составу, порядку и срокам проведения комплексной проверки деятельности указанных комиссий с участием членов ЦИК».
В постановлении указывается, что факт поступления большого количества обращений, связанных с голосованием и подведением итогов в Санкт-Петербурге, «вызывает озабоченность» и будет проверен с участием членов ЦИК. В документе подчеркивается, что эти обращения «не влияют на достоверность результатов волеизъявления граждан», однако требуют дополнительного анализа со стороны ЦИК, передает ТАСС.
В Центризбиркоме также отметили, что в масштабах страны жалоб, ставящих под сомнение итоги президентских выборов, зафиксировано не было.
Из постановления ЦИК: «Анализ полученных ЦИК РФ в период со дня голосования на выборах президента РФ обращений и иных сведений о нарушениях, допущенных при голосовании и подсчете голосов избирателей, показал, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей в РФ на указанных выборах, допущено не было».
Как рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, на сегодня «ни одной жалобы ни от кандидатов, ни от их доверенных лиц, ни от партий, которые направляли кандидатов, по тем аспектам, которые обязан рассматривать ЦИК, нет».
Памфилова добавила, что в целом нарушений было «ничтожно мало», и заметила, что не понимает, зачем и почему кто-то их совершал. «Ощущение, что у этих людей ни ума, ни совести», — сказала глава ЦИК о тех, кто все-таки допускал нарушения на выборах.
Выборы президента России прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69% — это свыше 56 миллионов голосов. Это абсолютный рекорд на выборах президента в новейшей истории России. Явка составила 67,49%.
Из постановления ЦИК: «В целях проведения анализа работы избирательных комиссий города Санкт- Петербурга на выборах президента РФ аппарату ЦИК РФ представить предложения по составу, порядку и срокам проведения комплексной проверки деятельности указанных комиссий с участием членов ЦИК».
В постановлении указывается, что факт поступления большого количества обращений, связанных с голосованием и подведением итогов в Санкт-Петербурге, «вызывает озабоченность» и будет проверен с участием членов ЦИК. В документе подчеркивается, что эти обращения «не влияют на достоверность результатов волеизъявления граждан», однако требуют дополнительного анализа со стороны ЦИК, передает ТАСС.
В Центризбиркоме также отметили, что в масштабах страны жалоб, ставящих под сомнение итоги президентских выборов, зафиксировано не было.
Из постановления ЦИК: «Анализ полученных ЦИК РФ в период со дня голосования на выборах президента РФ обращений и иных сведений о нарушениях, допущенных при голосовании и подсчете голосов избирателей, показал, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей в РФ на указанных выборах, допущено не было».
Как рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, на сегодня «ни одной жалобы ни от кандидатов, ни от их доверенных лиц, ни от партий, которые направляли кандидатов, по тем аспектам, которые обязан рассматривать ЦИК, нет».
Памфилова добавила, что в целом нарушений было «ничтожно мало», и заметила, что не понимает, зачем и почему кто-то их совершал. «Ощущение, что у этих людей ни ума, ни совести», — сказала глава ЦИК о тех, кто все-таки допускал нарушения на выборах.
Выборы президента России прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69% — это свыше 56 миллионов голосов. Это абсолютный рекорд на выборах президента в новейшей истории России. Явка составила 67,49%.
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