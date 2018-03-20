Глава Фонда развития гражданского общества объяснил высокий результат Путина на выборах

Победа Владимира Путина на выборах с рекордным показателем отражает высокий уровень доверия граждан к действующему президенту. Об этом заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин в рамках круглого стола по итогам выборов.
По словам Костина, специалистам по России, «которые работают в правительствах европейских стран, в правительствах стран „коллективного Запада“, есть о чем подумать».
Константин Костин: «Вряд ли санкции сумеют как-то серьезно негативно повлиять на выборы в России, наоборот, они создадут дополнительные основания для мобилизации вокруг лидера».
Владимир Путин набрал более 76% голосов избирателей — это свыше 56 миллионов голосов. Это абсолютный рекорд на выборах президента в новейшей истории России. Явка составила почти 68%. В ЦИК заявили, что официальные итоги подведут только после того, как рассмотрят все жалобы о возможных нарушениях.
Константин Костин: «Вряд ли санкции сумеют как-то серьезно негативно повлиять на выборы в России, наоборот, они создадут дополнительные основания для мобилизации вокруг лидера».
Владимир Путин набрал более 76% голосов избирателей — это свыше 56 миллионов голосов. Это абсолютный рекорд на выборах президента в новейшей истории России. Явка составила почти 68%. В ЦИК заявили, что официальные итоги подведут только после того, как рассмотрят все жалобы о возможных нарушениях.
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