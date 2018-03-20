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    Глава Фонда развития гражданского общества объяснил высокий результат Путина на выборах. выборы, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Фонда развития гражданского общества объяснил высокий результат Путина на выборах

    Глава Фонда развития гражданского общества объяснил высокий результат Путина на выборах

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    Глава Фонда развития гражданского общества объяснил высокий результат Путина на выборах

    Глава Фонда развития гражданского общества объяснил высокий результат Путина на выборах

    Глава Фонда развития гражданского общества объяснил высокий результат Путина на выборах

      Победа Владимира Путина на выборах с рекордным показателем отражает высокий уровень доверия граждан к действующему президенту. Об этом заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин в рамках круглого стола по итогам выборов.

      По словам Костина, специалистам по России, «которые работают в правительствах европейских стран, в правительствах стран „коллективного Запада“, есть о чем подумать».

      Константин Костин: «Вряд ли санкции сумеют как-то серьезно негативно повлиять на выборы в России, наоборот, они создадут дополнительные основания для мобилизации вокруг лидера».

      Владимир Путин набрал более 76% голосов избирателей — это свыше 56 миллионов голосов. Это абсолютный рекорд на выборах президента в новейшей истории России. Явка составила почти 68%. В ЦИК заявили, что официальные итоги подведут только после того, как рассмотрят все жалобы о возможных нарушениях.

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