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    В Чехии взорвался химический завод, есть погибшие

    2 комментария
    • Фото: @Ptacinsky / twitter.com
    В Чехии взорвался химический завод, есть погибшие

    В Чехии взорвался химический завод, есть погибшие

    В Чехии взорвался химический завод, есть погибшие
  • Фото: @Ptacinsky / twitter.com

    • Жертвами взрыва на химическом заводе в Чехии стали по меньшей мере шесть человек.

    Взрыв прогремел на химзаводе в чешском городе Кралупи-над-Влатвоув 20 км к северу от Праги. По данным Associated Press, предприятие принадлежит польской компании Synthos.

    По предварительным данным, при взрыве погибли шесть человек. Также есть пострадавшие, их точное количество пока не известно. Предположительно, взрыв прогремел во время проведения работ по чистке пустой цистерны для топлива.

    Причины взрыва и прочие подробности пока не известны.

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