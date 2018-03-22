Медведев утвердил индексацию пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года.
По словам Медведева, на эти цели из бюджета будет выделено 10 млрд рублей.
Дмитрий Медведев: «Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей».
Согласно документу, коэффициент индексации социальных пенсий составит 1,029, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что индексация коснется 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии.
Также повысятся пенсии военнослужащим, проходившие военную службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, работникам летно-испытательного состава и другим категориям граждан. Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил увеличить размер пенсии во время послания Федеральному собранию. Позже председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что индексация пенсий в апреле составит 3% и коснется получателей социальных пенсий
Дмитрий Медведев: «Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей».
Согласно документу, коэффициент индексации социальных пенсий составит 1,029, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что индексация коснется 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии.
Также повысятся пенсии военнослужащим, проходившие военную службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, работникам летно-испытательного состава и другим категориям граждан. Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил увеличить размер пенсии во время послания Федеральному собранию. Позже председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что индексация пенсий в апреле составит 3% и коснется получателей социальных пенсий
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