Путин утвердил перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию

На сайте президента России опубликован полный перечень поручений Владимира Путина по реализации его послания Федеральному собранию. Кремлевской администрации Путин поручил разработать проект указа, определяющего национальные цели развития России на период до 2024 года.
Одна из важнейших среди поставленных президентом целей — увеличение населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет и до 80 лет — к 2030-му. В последние годы этот показатель стабильно растет, за 15 лет он увеличился на восемь лет и сейчас равняется 73 годам.
Также среди национальных целей развития страны — войти в число пяти крупнейших экономик мира. Это поручение прокомментировал помощник президента, бывший министр экономического развития Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов, помощник президента: «Это означает реально, что мы должны обогнать Германию, четыре страны, которые будут находиться перед нами — это США, Китай, Япония и Индия. И для этого правительство вместе с ЦБ должно обеспечить выход на темпы роста выше среднемировых. Это не благое пожелание, это условие реализации всех остальных целей».
Следующий важный пункт в списке поручений Путина — повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост пенсий, снижение бедности в стране. Сейчас, по словам президента, около 20 миллионов россиян находятся за чертой бедности. В своем послании Путин призвал снизить уровень бедности в ближайшие шесть лет вдвое. Далее президент поставил задачу обеспечить комфортную среду, в том числе улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно.
Андрей Белоусов: «У нас примерно 50 миллионов семей в стране, это означает, что средняя российская семья раз в пять лет будет улучшать свои жилищные условия. Мы должны выйти на такие параметры нашего развития. Ипотека должна удвоиться. Механизмы в послании тоже расписаны, в том числе и повышение процентных ставок и доступности».
Еще один важный пункт в перечне поручений — создать условия для самореализации граждан, в том числе сформировать механизм поиска и поддержки талантов. Кроме того, администрации президента поручено определить цели, задачи и желаемые показатели по наиболее важным направлениям. Среди них здравоохранение, образование, малый бизнес, безопасные и качественные дороги.
Также Путин поручил определить план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Рассказывая об этом в своем послании, президент отдельно отметил, что предстоит расширить и реконструировать сеть региональных аэропортов России. По его словам, через шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Готовый документ должен быть представлен президенту до 15 апреля.
Перечень содержит и конкретные поручения — ограничить в законодательстве кадастровую стоимость недвижимости, завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан и подготовить предложения о переводе из уголовной в административную сферу некоторых деяний бизнесменов.
Также среди национальных целей развития страны — войти в число пяти крупнейших экономик мира. Это поручение прокомментировал помощник президента, бывший министр экономического развития Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов, помощник президента: «Это означает реально, что мы должны обогнать Германию, четыре страны, которые будут находиться перед нами — это США, Китай, Япония и Индия. И для этого правительство вместе с ЦБ должно обеспечить выход на темпы роста выше среднемировых. Это не благое пожелание, это условие реализации всех остальных целей».
Следующий важный пункт в списке поручений Путина — повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост пенсий, снижение бедности в стране. Сейчас, по словам президента, около 20 миллионов россиян находятся за чертой бедности. В своем послании Путин призвал снизить уровень бедности в ближайшие шесть лет вдвое. Далее президент поставил задачу обеспечить комфортную среду, в том числе улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно.
Андрей Белоусов: «У нас примерно 50 миллионов семей в стране, это означает, что средняя российская семья раз в пять лет будет улучшать свои жилищные условия. Мы должны выйти на такие параметры нашего развития. Ипотека должна удвоиться. Механизмы в послании тоже расписаны, в том числе и повышение процентных ставок и доступности».
Еще один важный пункт в перечне поручений — создать условия для самореализации граждан, в том числе сформировать механизм поиска и поддержки талантов. Кроме того, администрации президента поручено определить цели, задачи и желаемые показатели по наиболее важным направлениям. Среди них здравоохранение, образование, малый бизнес, безопасные и качественные дороги.
Также Путин поручил определить план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Рассказывая об этом в своем послании, президент отдельно отметил, что предстоит расширить и реконструировать сеть региональных аэропортов России. По его словам, через шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Готовый документ должен быть представлен президенту до 15 апреля.
Перечень содержит и конкретные поручения — ограничить в законодательстве кадастровую стоимость недвижимости, завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан и подготовить предложения о переводе из уголовной в административную сферу некоторых деяний бизнесменов.
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