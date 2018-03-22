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    В Раде заявили об утрате Украиной суверенитета

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    В Раде заявили об утрате Украиной суверенитета

    В Раде заявили об утрате Украиной суверенитета

    В Раде заявили об утрате Украиной суверенитета
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что Украина утратила суверенитет. По его словам, она отдала его заокеанским спонсорам.

    В интервью телеканалу NewsOne Мураев посетовал, что украинские власти сейчас выглядят просто смешно. И, по его словам, замалчивать это уже невозможно.

    Евгений Мураев, депутат Рады: «От мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, ни реальных событий, которые происходят на Донбассе. Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу, повторюсь, на уши, но мир знает правду».

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