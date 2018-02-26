В Раде пожаловались на отсутствие у Украины друзей

Украина поссорилась со всеми своими соседями, так что теперь у нее совсем нет друзей. Об этом заявил депутат Верховной рады и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.
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Вадим Рабинович, депутат Рады: «Видите, к чему привела внешняя политика нашей страны? Она, в первую очередь, привела к тому, что у нас теперь вообще нет друзей. У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере, сегодня нашими друзьями уже никак не являются».
В интервью телеканалу «112 Украина» Рабинович заявил, что наладить дружеские отношения с соседями, в том числе с Россией, в ближайшее время не удастся. Но, если Киев прекратит политику угроз, есть шанс, что хотя бы рабочие отношения придут в норму.
Вадим Рабинович: «Это неблагодарный будет труд. После того, что эти (украинская власть — ред.) натворили, будет труд неблагодарный. Но мы сделаем это, пройдем до конца этой дорогой. И я абсолютно уверен в том, что со всеми странами, которые окружают Украину, у нас будут установлены нормальные, дружеские, в крайнем случае, рабочие отношения».
Напомним, президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «о реинтеграции Донбасса», в котором Россия названа «страной-агрессором». Документ предоставляет президенту право на использование вооруженных сил без согласия парламента. В то же время начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России.
В интервью телеканалу «112 Украина» Рабинович заявил, что наладить дружеские отношения с соседями, в том числе с Россией, в ближайшее время не удастся. Но, если Киев прекратит политику угроз, есть шанс, что хотя бы рабочие отношения придут в норму.
Вадим Рабинович: «Это неблагодарный будет труд. После того, что эти (украинская власть — ред.) натворили, будет труд неблагодарный. Но мы сделаем это, пройдем до конца этой дорогой. И я абсолютно уверен в том, что со всеми странами, которые окружают Украину, у нас будут установлены нормальные, дружеские, в крайнем случае, рабочие отношения».
Напомним, президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «о реинтеграции Донбасса», в котором Россия названа «страной-агрессором». Документ предоставляет президенту право на использование вооруженных сил без согласия парламента. В то же время начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России.
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