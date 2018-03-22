Экс-президенту Франции Саркози предъявили обвинения

Судебные власти Франции предъявили обвинения бывшему главе государства Николя Саркози. Об этом сообщают парижские СМИ.
По предварительной информации, речь идет об обвинениях в «пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании, сокрытии ливийских госсредств».
До завершения рассмотрения дела Саркози останется на свободе, но под судебным контролем, передает «Интерфакс».
Напомним, экс-президента Франции задержали на днях по подозрению в незаконном получении денег от ливийского правительства. Следователи утверждают, что у них есть показания посредника, который якобы передал представителям Саркози «несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии». Речь может идти о сумме в пять миллионов евро.
Свидетельствовать против Саркози готов и сын убитого в 2011 году Муаммара Каддафи.
До завершения рассмотрения дела Саркози останется на свободе, но под судебным контролем, передает «Интерфакс».
Напомним, экс-президента Франции задержали на днях по подозрению в незаконном получении денег от ливийского правительства. Следователи утверждают, что у них есть показания посредника, который якобы передал представителям Саркози «несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии». Речь может идти о сумме в пять миллионов евро.
Свидетельствовать против Саркози готов и сын убитого в 2011 году Муаммара Каддафи.
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