Появилось видео с места обрушения здания на Трубной улице в Москве

В трехэтажном реконструируемом здании на Трубной улице частично обрушился фасад и кровля.
Инцидент по адресу Трубная улица, дом 31 произошел вечером в среду. Сообщение об обрушении поступило спасателям в 20:08.
На кадрах, снятых на месте ЧП, видны обвалившиеся части фасада, а также работающие спасатели.
Спасатели установили, что площадь обрушения в здании — около 80 кв. метров. Ранее в СМИ появилась информация о троих пострадавших, но в МЧС эти данные не подтвердили.
На кадрах, снятых на месте ЧП, видны обвалившиеся части фасада, а также работающие спасатели.
Спасатели установили, что площадь обрушения в здании — около 80 кв. метров. Ранее в СМИ появилась информация о троих пострадавших, но в МЧС эти данные не подтвердили.
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