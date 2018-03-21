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    Появилось видео с места обрушения здания на Трубной улице в Москве. Москва, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео с места обрушения здания на Трубной улице в Москве

    Появилось видео с места обрушения здания на Трубной улице в Москве

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    • Фото: Виталий Невзоров / vk.com
    Появилось видео с места обрушения здания на Трубной улице в Москве

    Появилось видео с места обрушения здания на Трубной улице в Москве

    Появилось видео с места обрушения здания на Трубной улице в Москве
    • Фото: Виталий Невзоров / vk.com

      • В трехэтажном реконструируемом здании на Трубной улице частично обрушился фасад и кровля.

      Инцидент по адресу Трубная улица, дом 31 произошел вечером в среду. Сообщение об обрушении поступило спасателям в 20:08.

      На кадрах, снятых на месте ЧП, видны обвалившиеся части фасада, а также работающие спасатели.

      Спасатели установили, что площадь обрушения в здании — около 80 кв. метров. Ранее в СМИ появилась информация о троих пострадавших, но в МЧС эти данные не подтвердили.

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