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    МЧС: при обрушении в здании на Трубной улице никто не пострадал. Москва, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС: при обрушении в здании на Трубной улице никто не пострадал

    МЧС: при обрушении в здании на Трубной улице никто не пострадал

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    МЧС: при обрушении в здании на Трубной улице никто не пострадал

    МЧС: при обрушении в здании на Трубной улице никто не пострадал

    МЧС: при обрушении в здании на Трубной улице никто не пострадал

      В столице произошло обрушение в здании, находящемся на реконструкции.

      В реконструируемом административном здании, расположенном на Трубной улице, произошло частичное обрушение. В МЧС заявили, что информации о пострадавших не поступало. Между тем ранее СМИ сообщали о как минимум троих пострадавших.

      По данным спасателей, частично обрушился фасад и кровля трехэтажного здания. Общая площадь разрушений в здании — порядка 80 кв. метров.

      В свою очередь источник РИА Новости заявил, что при ЧП были повреждены четыре легковушки, припаркованные поблизости.




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