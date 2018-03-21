Солнечные дети побывали в гостях у «Лицедеев»

На подмостках легендарного петербургского театра отметили Всемирный день человека с синдромом Дауна.
Главным украшением сцены стала сверкающая цифра 15. Столько лет исполнилось общественной организации «Даун центр», объединяющей сегодня более 200 семей, воспитывающих особенных малышей.
Главными подарками стали выступления самих юных воспитанников центра. Известие о том, что любимых «Лицедеев» могут лишить родных стен, расстроило организаторов праздника. Ведь именно на этой площадке из года в год проходили самые яркие мероприятия для солнечных юных зрителей.
И хотя круг помощников и друзей «Даун центра» в последнее время заметно расширился, этот зал с разноцветными креслами и особой атмосферой в фойе и за кулисами заменить будет практически невозможно. Символично, что праздничный концерт открыл номер, посвященный «Лицедеям». Культовую Blue canary гастролеры из «Даун центра» исполнили пусть и с вариациями, зато предельно вдохновенно.
Главными подарками стали выступления самих юных воспитанников центра. Известие о том, что любимых «Лицедеев» могут лишить родных стен, расстроило организаторов праздника. Ведь именно на этой площадке из года в год проходили самые яркие мероприятия для солнечных юных зрителей.
И хотя круг помощников и друзей «Даун центра» в последнее время заметно расширился, этот зал с разноцветными креслами и особой атмосферой в фойе и за кулисами заменить будет практически невозможно. Символично, что праздничный концерт открыл номер, посвященный «Лицедеям». Культовую Blue canary гастролеры из «Даун центра» исполнили пусть и с вариациями, зато предельно вдохновенно.
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