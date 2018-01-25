Помогите сохранить сцену: «Лицедеи» обратились к президенту

Клоуны из знаменитого петербургского театра сняли клип и создали петицию, чтобы обратить внимание Владимира Путина на свою проблему. «Лицедеев» буквально выживают из здания на Петроградской стороне.
Знаменитые «Лицедеи» обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи. Они сняли ролик, в котором ставят подписи в поддержку действующего лидера на мартовских выборах президента.
Дело в том, что, по словам артистов, их фактически выживают из здания на Петроградской стороне. Собственник их сцены в бизнес-центре «Толстой сквер» в одностороннем порядке изменил условия аренды. После чего ее стоимость начала расти в геометрической прогрессии. Сейчас в поддержку клоунов подписывается интернет-петиция. Ждут помощи и от президента-земляка. Ведь, как сказано в ролике, «питерские своих не бросают».
Известных на весь мир клоунов пытается выжить из здания компания, владеющая помещениями. Хотя изначально по распоряжению губернатора Владимира Яковлева здание появилось исключительно благодаря театру. Конфликт между артистами и бизнесменами продолжается с 2013 года. Многолетние судебные разбирательства идут с переменным успехом.
Дело в том, что, по словам артистов, их фактически выживают из здания на Петроградской стороне. Собственник их сцены в бизнес-центре «Толстой сквер» в одностороннем порядке изменил условия аренды. После чего ее стоимость начала расти в геометрической прогрессии. Сейчас в поддержку клоунов подписывается интернет-петиция. Ждут помощи и от президента-земляка. Ведь, как сказано в ролике, «питерские своих не бросают».
Известных на весь мир клоунов пытается выжить из здания компания, владеющая помещениями. Хотя изначально по распоряжению губернатора Владимира Яковлева здание появилось исключительно благодаря театру. Конфликт между артистами и бизнесменами продолжается с 2013 года. Многолетние судебные разбирательства идут с переменным успехом.
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