Петербургские чиновники пообещали отремонтировать взорвавшийся от газа дом за месяц

В Красносельском районе завершилась встреча чиновников с жителями, чьи квартиры пострадали от взрыва бытового газа в доме 219 на проспекте Народного Ополчения. Больше всего людей волновало, когда они смогут вернуться домой, и насколько безопасно будет жить в доме дальше.
Взрывоопасных настроений перед этим собранием в администрации Красносельского района и не ожидалось. Чиновники после происшествия исправно исполняли свои обещания.
На сегодня уже многим жильцам пострадавшего подъезда из наиболее поврежденных квартир верхних этажей перечислены компенсации. Суммы, правда, скромные: от 100 до 250 тысяч рублей. Однако настроение у людей уже не такое плохое, как после взрыва.
Но всех теперь интересует: что с домом, насколько серьезны повреждения, как и как долго их будут устранять. Отвечать пришла целая межведомственная комиссия. Глава районной администрации сразу заверил: ничего непоправимого со зданием не произошло, поэтому все туда смогут вернуться и нормально жить.
На площадке уже работают оценщики и будущий подрядчик. Поручение вице-губернатора Бондаренко отремонтировать всё за месяц будет исполнено. Скорее всего. В этом людей заверил глава Красносельского района Виталий Черкашин.
Хотя, на самом деле, некоторые обитатели дома 219 по Народного Ополчения и не жаждут возвращения в свои квартиры. Просто специалисты ГУЖА и райадминистрации подобрали для них такие маневренные площади, что собственные людям кажутся менее привлекательными. Да и страшно после взрыва.
Мария Углова, жительница дома №219 по проспекту Народного Ополчения: «Нам предстоит обратно сюда приезжать, хотя не хочется. Мы считаем этот дом аварийным. Страшно жить. Как на вулкане».
Другие вопросы жильцов пострадавшего подъезда можно назвать частными. Хотя с жалобами на мародерство рабочих (люди сетовали на пропажу гитары и варенья) чиновники пообещали разобраться, но попросили людей забрать все ценные вещи и открыть квартиры для проведения ремонта.
С самым главным — кто виноват — разбираются следователи. Уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Это, кстати, важно не только для правосудия, но и для жителей квартир с 1-го по 6-й этажи. Им компенсации не назначены, а требовать возмещения ущерба (по крайней мере, морального) предлагают у виновника, когда он будет установлен.
На сегодня уже многим жильцам пострадавшего подъезда из наиболее поврежденных квартир верхних этажей перечислены компенсации. Суммы, правда, скромные: от 100 до 250 тысяч рублей. Однако настроение у людей уже не такое плохое, как после взрыва.
Но всех теперь интересует: что с домом, насколько серьезны повреждения, как и как долго их будут устранять. Отвечать пришла целая межведомственная комиссия. Глава районной администрации сразу заверил: ничего непоправимого со зданием не произошло, поэтому все туда смогут вернуться и нормально жить.
На площадке уже работают оценщики и будущий подрядчик. Поручение вице-губернатора Бондаренко отремонтировать всё за месяц будет исполнено. Скорее всего. В этом людей заверил глава Красносельского района Виталий Черкашин.
Хотя, на самом деле, некоторые обитатели дома 219 по Народного Ополчения и не жаждут возвращения в свои квартиры. Просто специалисты ГУЖА и райадминистрации подобрали для них такие маневренные площади, что собственные людям кажутся менее привлекательными. Да и страшно после взрыва.
Мария Углова, жительница дома №219 по проспекту Народного Ополчения: «Нам предстоит обратно сюда приезжать, хотя не хочется. Мы считаем этот дом аварийным. Страшно жить. Как на вулкане».
Другие вопросы жильцов пострадавшего подъезда можно назвать частными. Хотя с жалобами на мародерство рабочих (люди сетовали на пропажу гитары и варенья) чиновники пообещали разобраться, но попросили людей забрать все ценные вещи и открыть квартиры для проведения ремонта.
С самым главным — кто виноват — разбираются следователи. Уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Это, кстати, важно не только для правосудия, но и для жителей квартир с 1-го по 6-й этажи. Им компенсации не назначены, а требовать возмещения ущерба (по крайней мере, морального) предлагают у виновника, когда он будет установлен.
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