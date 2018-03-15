Жители обрушившегося в Петербурге дома не испытали восторга от временного пристанища

Оставшиеся в результате взрыва на проспекте Народного Ополчения без жилья петербуржцы начали переезжать в маневренный фонд.
Как сообщили в администрации Красносельского района, всего во временное жилье нужно перевезти более 90 человек. Там семьи проведут как минимум ближайший месяц. По крайней мере, столько времени, по подсчетам чиновников, понадобится для того, чтобы восстановить поврежденные конструкции.
Мария Углова показывает окна коммунальной квартиры на Народного Ополчения, 219, где до взрыва проживала вместе с двумя взрослыми сыновьями. Вчера на восьмой этаж ее пустили только на минутку, забрать документы. Теперь ей и ее соседям предстоит обживаться на новом месте.
Мария Углова, жительница пострадавшей от взрыва квартиры: «Все писали заявление на жилье, и потом работники жилотдела по компьютеру подыскивали это всё».
Перед администрацией Красносельского района стоит непростая задача. Нужно срочно расселить 35 квартир в доме 219 на проспекте Народного Ополчения, а это значит найти временное жилье для 23 семей.
Накануне Угловы ночевали в маневренном фонде в коммуналке, а сегодня им обещали ключи от отдельной двухкомнатной квартиры. Учитывая, что до сих пор они проживали в двух комнатах, перспектива выглядела обнадеживающей.
Ольга Пузанова, начальник сектора распределения жилплощади администрации Красносельского района: «Администрация пытается помочь людям, пытается предоставить жилые помещения по мере возможности. Это либо комнаты в коммунальных квартирах из освобождаемого фонда района, либо отдельные квартиры».
В наличии оказалась двушка на 2-й Комсомольской улице. Старую мебель от прежних жильцов к приезду Угловых как раз заканчивали выбрасывать из окна.
Корреспондент НТВ Юлии Олещенко с подробностями.
Мария Углова показывает окна коммунальной квартиры на Народного Ополчения, 219, где до взрыва проживала вместе с двумя взрослыми сыновьями. Вчера на восьмой этаж ее пустили только на минутку, забрать документы. Теперь ей и ее соседям предстоит обживаться на новом месте.
Мария Углова, жительница пострадавшей от взрыва квартиры: «Все писали заявление на жилье, и потом работники жилотдела по компьютеру подыскивали это всё».
Перед администрацией Красносельского района стоит непростая задача. Нужно срочно расселить 35 квартир в доме 219 на проспекте Народного Ополчения, а это значит найти временное жилье для 23 семей.
Накануне Угловы ночевали в маневренном фонде в коммуналке, а сегодня им обещали ключи от отдельной двухкомнатной квартиры. Учитывая, что до сих пор они проживали в двух комнатах, перспектива выглядела обнадеживающей.
Ольга Пузанова, начальник сектора распределения жилплощади администрации Красносельского района: «Администрация пытается помочь людям, пытается предоставить жилые помещения по мере возможности. Это либо комнаты в коммунальных квартирах из освобождаемого фонда района, либо отдельные квартиры».
В наличии оказалась двушка на 2-й Комсомольской улице. Старую мебель от прежних жильцов к приезду Угловых как раз заканчивали выбрасывать из окна.
Корреспондент НТВ Юлии Олещенко с подробностями.
Комментарии