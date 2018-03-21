Суд отклонил иск французского поэта к Киркорову за плагиат

Савёловский суд Москвы отклонил иск французского поэта, писателя и музыканта Жильбера Синуэ на 15 млн рублей к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям за плагиат одной из известных композиций, которую исполняла певица Далида.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, в качестве ответчиков в деле фигурировали Филипп Киркоров, компании «Филипп Киркоров продакшн» и «Первое музыкальное издательство», которые осуществляют реализацию дисков и торговлю в Интернете.
Речь в иске шла о песне под названием Helwa ya Baladi, зарегистрированной в авторском обществе Французской Республики в 1978 году и впервые исполненной Далидой в декабре 1979 года. Киркоров исполняет эту песню на русском языке под названием «Шелковая нить», она выходила в составе трех его альбомов.
Как следует из заявления, Киркоров использует чужое авторское произведение, «значительно переделав его без согласования с авторами». По словам адвоката поэта Игоря Трунова, многократное использование композиции в творчестве Киркорова причинило французским авторам серьезный материальный ущерб.
Истцы просили запретить Киркорову публичное исполнение песни «Шелковая нить», а компаниям артиста распространять произведения. Они также просили обязать ответчиков уничтожить диски с песней, ставшей предметом спора. Киркоров отверг все обвинения и заявил, что купил право на использование песни у агентов.
Из заявления Российского авторского общества (РАО): «Оригинальная песня, созданная в 1978 году, и переработанная позднее песня — два разных музыкальных произведения. Перевод по российскому законодательству является самостоятельным произведением».
Речь в иске шла о песне под названием Helwa ya Baladi, зарегистрированной в авторском обществе Французской Республики в 1978 году и впервые исполненной Далидой в декабре 1979 года. Киркоров исполняет эту песню на русском языке под названием «Шелковая нить», она выходила в составе трех его альбомов.
Как следует из заявления, Киркоров использует чужое авторское произведение, «значительно переделав его без согласования с авторами». По словам адвоката поэта Игоря Трунова, многократное использование композиции в творчестве Киркорова причинило французским авторам серьезный материальный ущерб.
Истцы просили запретить Киркорову публичное исполнение песни «Шелковая нить», а компаниям артиста распространять произведения. Они также просили обязать ответчиков уничтожить диски с песней, ставшей предметом спора. Киркоров отверг все обвинения и заявил, что купил право на использование песни у агентов.
Из заявления Российского авторского общества (РАО): «Оригинальная песня, созданная в 1978 году, и переработанная позднее песня — два разных музыкальных произведения. Перевод по российскому законодательству является самостоятельным произведением».
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