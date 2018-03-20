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    В Москве рассмотрят иск французского музыканта против Киркорова. Киркоров, артисты, знаменитости, плагиат. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве рассмотрят иск французского музыканта против Киркорова

    В Москве рассмотрят иск французского музыканта против Киркорова

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    В Москве рассмотрят иск французского музыканта против Киркорова

    В Москве рассмотрят иск французского музыканта против Киркорова

    В Москве рассмотрят иск французского музыканта против Киркорова

      Московский суд рассмотрит по существу иск против Филлипа Киркорова. Французский автор Жильбер Синуэ обвиняет звезду российской эстрады в плагиате. По словам истца, песня Киркорова «Шёлковая нить» является русскоязычной копией композиции, которую Синуэ написал еще 40 лет назад для знаменитой исполнительницы шансона Далиды.

      Синуэ просит взыскать с российского певца 15,5 млн рублей. Любопытно, что Киркоров исполняет «Шёлковую нить» уже 20 лет, но претензии к нему появились только сейчас.

      смотреть«Моя дверь окрыта»: Маруани готов решить спор с Киркоровым миром
      «Моя дверь окрыта»: Маруани готов решить спор с Киркоровым миром
      За последние полтора года — это уже второй иск о нарушении авторских прав против короля российской эстрады. В 2016 году другой французский композитор — Дидье Маруани — пытался отсудить у Киркорова 75 млн рублей за композицию «Жестокая любовь», которую он посчитал переработкой своей песни. Однако суд этот иск отклонил.

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