Прекращено дело в отношении фермера, купившего GPS-трекер для слежки за коровой

Следственные органы прекратили уголовное дело в отношении фермера Евгения Васильева из Курганской области, купившего
GPS-трекер для слежки за коровой.
Оксана Шведкина, официальный представитель прокуратуры Курганской области: «После проведения ряда следственных действий не собрано доказательств, свидетельствующих о наличии у обвиняемого умысла, направленного на негласное получение информации. В связи с этим вчера было принято решение о прекращении уголовного преследования».
По словам Шведкиной, надзорное ведомство с данным постановлением о прекращении уголовного дела согласилось, поскольку сочло его законным и обоснованным, передает РИА Новости.
В прошлом году курганского фермера Евгения Васильева задержали за покупку GPS-трекера в зарубежном интернет-магазине. В правоохранительных органах устройство сочли шпионским, а его покупку — противозаконной.
Сам Васильев рассказал, что приобрел GPS-трекер, чтобы в режиме онлайн вести слежку за животными. Однако оказалось, что прибор входит в список запрещенных специальных технических средств. В результате в отношении фермера было возбуждено уголовное дело, ему грозило до четырех лет колонии.
По словам Шведкиной, надзорное ведомство с данным постановлением о прекращении уголовного дела согласилось, поскольку сочло его законным и обоснованным, передает РИА Новости.
В прошлом году курганского фермера Евгения Васильева задержали за покупку GPS-трекера в зарубежном интернет-магазине. В правоохранительных органах устройство сочли шпионским, а его покупку — противозаконной.
Сам Васильев рассказал, что приобрел GPS-трекер, чтобы в режиме онлайн вести слежку за животными. Однако оказалось, что прибор входит в список запрещенных специальных технических средств. В результате в отношении фермера было возбуждено уголовное дело, ему грозило до четырех лет колонии.
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