УЕФА завел дело на «Зенит» из-за выходки фанатов на матче с «Лейпцигом»

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций будет рассматривать дело в отношении петербургского клуба. Его болельщики недопустимо повели себя во время игры с немецкой командой.
Сообщается, что на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» — «Лейпциг» болельщики сине-бело-голубых бросали на поле посторонние предметы, блокировали лестничные пролеты и выкрикивали расистские кричалки, передает ТАСС.
В частности, по данным СМИ, фанаты спели песню «Убили негра» после того, как темнокожий игрок «Лейпцига» отправился в нокаут из-за попавшего ему в лицо мяча.
Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело 31 мая. ФК «Зенит» в свою очередь готов оказать поддержку в расследовании инцидента.
Из сообщения ФК «Зенит»: «Мы осознаем серьезность обвинений УЕФА и суровость санкций, которые могут последовать. „Зенит“ не приемлет и осуждает любые проявления нетерпимости и неправомерных действий в футболе, поэтому со своей стороны клуб окажет максимальную необходимую поддержку УЕФА в расследовании».
Встреча между клубами прошла 15 марта в Петербурге и завершилась вничью (1:1). По итогам двухматчевого противостояния «Лейпциг» одержал верх над «Зенитом» и прошел в следующую стадию турнира, а петербуржцы завершили выступление в Лиге Европы.
В частности, по данным СМИ, фанаты спели песню «Убили негра» после того, как темнокожий игрок «Лейпцига» отправился в нокаут из-за попавшего ему в лицо мяча.
Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело 31 мая. ФК «Зенит» в свою очередь готов оказать поддержку в расследовании инцидента.
Из сообщения ФК «Зенит»: «Мы осознаем серьезность обвинений УЕФА и суровость санкций, которые могут последовать. „Зенит“ не приемлет и осуждает любые проявления нетерпимости и неправомерных действий в футболе, поэтому со своей стороны клуб окажет максимальную необходимую поддержку УЕФА в расследовании».
Встреча между клубами прошла 15 марта в Петербурге и завершилась вничью (1:1). По итогам двухматчевого противостояния «Лейпциг» одержал верх над «Зенитом» и прошел в следующую стадию турнира, а петербуржцы завершили выступление в Лиге Европы.
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