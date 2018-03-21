Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  
    Европарламент вызвал Цукерберга для дачи объяснений об утечке данных. скандалы, Facebook, соцсети, Великобритания, Европарламент, Цукерберг, США, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕвропарламент вызвал Цукерберга для дачи объяснений об утечке данных

    Европарламент вызвал Цукерберга для дачи объяснений об утечке данных

    комментировать
    Европарламент вызвал Цукерберга для дачи объяснений об утечке данных

    Европарламент вызвал Цукерберга для дачи объяснений об утечке данных

    Европарламент вызвал Цукерберга для дачи объяснений об утечке данных

      Марка Цукерберга вызвали в Европарламент для дачи показаний по поводу утечки данных 50 миллионов пользователей Facebook.

      Депутаты Европарламента хотят, чтобы основатель Facebook объяснил, как и почему компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей соцсети. В Старом Свете хотят убедиться, что полученную информацию не использовали для «манипулирования демократией».

      Ранее западная пресса сообщила, что британская фирма тайком анализировала предпочтения и вкусы американцев, чтобы предлагать им политическую рекламу и таким образом влиять на президентские выборы в США. Цуркерберга на беседу вызвали и британские депутаты.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru