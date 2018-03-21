Европарламент вызвал Цукерберга для дачи объяснений об утечке данных

Марка Цукерберга вызвали в Европарламент для дачи показаний по поводу утечки данных 50 миллионов пользователей Facebook.
Депутаты Европарламента хотят, чтобы основатель Facebook объяснил, как и почему компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей соцсети. В Старом Свете хотят убедиться, что полученную информацию не использовали для «манипулирования демократией».
Ранее западная пресса сообщила, что британская фирма тайком анализировала предпочтения и вкусы американцев, чтобы предлагать им политическую рекламу и таким образом влиять на президентские выборы в США. Цуркерберга на беседу вызвали и британские депутаты.
Ранее западная пресса сообщила, что британская фирма тайком анализировала предпочтения и вкусы американцев, чтобы предлагать им политическую рекламу и таким образом влиять на президентские выборы в США. Цуркерберга на беседу вызвали и британские депутаты.
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